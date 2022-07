Paljas-bieren uit Ruddervoorde zijn West-Vlaams streekproduct

Drie bieren van Brouwerij De Leite uit Ruddervoorde, Paljas Blond, Bruin en Saison zijn erkend als West-Vlaams streekproduct door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij.

Brouwerij De Leite was al een erkend streekproducent met zijn bieren. In juni 2021 heeft de brouwerij de Paljas-bieren overgenomen en bij deze overname ging de eerste aandacht naar het verder goed verzorgen van de bestaande Paljas-klanten en de integratie van de bieren in het productiegamma van de brouwerij. “Door enkele contacten rond een ledenfeest van ‘100% West-Vlaams’ in de brouwerij met Katelijne Vancleemput, kwamen we tot het besef dat we de aanvraag voor de Paljas-bieren nog niet hadden gedaan.”

“Katelijne is Cluster Developer bij Kenniseconomie Cluster Voeding van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Ze is vooral een grote bezieler van het label ‘100% West-Vlaams’ en staat dicht bij de lokale producenten. Katelijne bezorgde ons de nodige links om de aanvraag te kunnen doen. Snel bleek dat we als brouwerij en met de bieren voldeden aan de criteria. Wij zijn een 100% West-Vlaamse brouwerij, die zoveel mogelijk haar grondstoffen lokaal betrekt en alle erkende bieren in eigen huis brouwt”, weet brouwer Luc Vermeersch te vertellen.

Traditioneel bier

Paljas Blond is een traditioneel ongefilterd bier van hoge gisting met hergisting op fles. Het bier is gemaakt met natuurlijke ingrediënten en de vier verschillende hoppen zorgen voor een karaktervolle smaak en een uitgesproken fris aroma. Paljas Bruin is een traditioneel Belgisch bruin bier van hoge gisting met hergisting op fles. Het is een droger vlot drinkend speciaalbier gemaakt met donkere mouten en vier hoppen die zorgen voor een rijke smaak. Paljas Saison is een zomers degustatiebier van hoge gisting en hergisting op fles. De typische Saison-gist zet alle suikers om waardoor dit een zeer vlot drinkbaar bier is.

“We zijn zeer gelukkig met de erkenning van de Paljas-bieren. Het krijgen van dit label betekent datde Paljas-bieren deel mogen uitmaken van een groep producten die staan voor authenticiteit en kwaliteit. Echt vakmanschap met passie is al sinds de oprichting van de brouwerij een belangrijke waarde. Dat de Paljas-bieren nu 100% West-Vlaams mogen genoemd worden, is daar een mooie bevestiging van”, besluit een trotse brouwer.

(GST)