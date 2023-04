Palais des Thés start winkel in Zuidzandstraat in Brugge

In de Zuidzandstraat 33 werd een vestiging van Palais des Thés opgestart. Daarmee is Brugge de eerste Vlaamse stad die een winkel van het bekende Franse theehuis herbergt. “Iedereen die binnen komt krijgt een bekertje thee van de dag aangeboden”, zegt filiaalmanager Julie Van Delft.

Het grote Franse theehuis Palais des Thés koos Brugge voor haar eerste vestiging in Vlaanderen. Palais des Thés werd opgericht in 1986 door de Fransman François-Xavier Delmas. Hij wilde kwalitatieve thee democratiseren en trok zelf zoveel mogelijk naar de oogstlanden. Het bedrijf houdt er ook aan om alle betrokkenen in het proces, dus ook de arbeiders op de plantages, een eerlijke prijs en goede arbeidsomstandigheden aan te bieden.

Palais des Thés koos specifiek voor de Zuidzandstraat in Brugge als nieuwe locatie gezien de commerciële ligging en het grote aantal shoppers dat er dagelijks passeert. “Er is ook wel een persoonlijke connectie met de stad. Ik woon nu wel al een hele tijd met mijn man in Brussel, maar ben wel opgegroeid in Brugge. Dus dat ik nu de kans heb in mijn geboortestad een theewinkel te runnen is wel heel mooi”, besluit filiaalmanager Julie Van Delft.

Het theehuis verkoopt meer dan 250 soorten thee, zowel losse thee als in zakjes. (PDV)