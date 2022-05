Padelterrein in Dentergem nu ook open voor grote publiek: “Druk om te openen was groot”

De inwoners van Dentergem kunnen sinds kort padel spelen in de eigen gemeente. De gloednieuwe terreinen achter de sporthal in Markegem werden al sinds de paasvakantie gebruikt voor lessen, maar zijn nu ook geopend voor het grote publiek.

De plannen voor de padelvelden dateren ondertussen al van een tijdje geleden. Normaal gezien moesten de velden er zelfs al vorige zomer gelegen hebben. Doordat de gemeente er toen echter voor koos om de kooien dichter bij de sporthal te plaatsen – en het petanque- en beachvolleybalterrein te verplaatsen – zodat de padelvelden verder van de omwonenden zouden liggen, liep het project wat vertraging op.

De paasvakantie van dit jaar werd uiteindelijk de nieuwe streefdatum. “Die datum hebben we ook gehaald”, zegt schepen van Sport Gunther Simoens (Eendracht). “Sinds de paasvakantie zijn de lessen er begonnen.”

Bewuste keuze

Het grote publiek moest echter wat langer geduld oefenen om te kunnen spelen. “Een bewuste keuze”, aldus Gunther Simoens. “We wilden er immers voor zorgen dat ook de omgeving volledig klaar zou zijn vooraleer we de grote opening zouden organiseren. Dat zou slechts enkele weken duren.”

Toch zijn nog steeds niet alle paadjes en details afgewerkt. “De druk om te openen was ondertussen zo groot geworden dat we toch maar besloten hebben om de velden officieel te openen”, zegt Gunther Simoens met een lach. “Al zullen die omgevingswerken heel binnenkort afgerond zijn. Daarvoor kunnen we rekenen op een sterk team van de technische dienst.”

Een veldje reserveren kan via de site van de gemeente.

(TM)