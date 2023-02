Packo Cooling in Zedelgem legt boeken neer: tachtig werknemers verliezen job, mede door oorlog in Oekraïne en stikstofdossier

Het bedrijf Packo Cooling in Zedelgem zal maandag voor de handelsrechtbank de boeken neerleggen. Tachtig werknemers verliezen hun job. Volgens Steven Van Eeckhoutte, secretaris van ABVV-metaal, zijn de onderhandelingen met een overnemer recent afgesprongen: “Rusland was een belangrijke afzetmarkt voor de melkkoeltanks van Packo Cooling. Naast de oorlog in Oekraïne speelt het stikstofdossier mee, een aantal landbouwers zijn niet meer geneigd om veel te investeren.”

“Onze algemeen directeur ? Die is afwezig! Hem doorschakelen? Zijn telefoon staat roodgloeiend, hij heeft geen tijd voor een babbel met de pers! En er is hier niemand van de vakbonden aanwezig” Met die woorden wimpelt de telefonist bij Packo Cooling onze vraag naar meer uitleg naar het nakend faillissement van Packo Cooling af.

De enige boodschap die we krijgen is de volgende : “Er is nog niks beslist.”

Overname?

Steven Ven Eeckhoutte, secretaris van ABVV-metaal, kan wel meer uitleg kwijt: “Pacho Cooling zal maandag de boeken neerleggen en het faillissement aanvragen bij de rechtbank van Koophandel. Tachtig werknemers worden hierdoor getroffen.”

“Het gekke is dat Packo Cooling op zoek was naar een overnemer, er waren gesprekken bezig. De directie heeft echt wel zijn best gedaan om een overnemer te vinden. Maar vorige week vrijdag zijn die onderhandelingen plots afgesprongen.”

Rusland

“Packo Cooling fabriceert nochtans een mooi product. Maar het bedrijf heeft momenteel te weinig cash flow om de boel draaiende te houden. Er hebben externe factoren meegespeeld. Er was corona en er is nu al een jaar oorlog in Oekraïne. Rusland was een belangrijke afzetmarkt voor Packo Cooling, die is door die oorlog grotendeels weggevallen. En dan is er nog het stikstofdossier, waardoor een aantal landbouwers in Nederlanden België niet meer geneigd zijn te investeren. Al die factoren samen hebben het Zedelgems bedrijf de das omgedaan”, aldus Steven Van Eeckhoutte.

Packo is een begrip in Zedelgem, het bedrijf produceert er al melkkoeltanks sinds 1964.