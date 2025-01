Paaldansstudio ‘Pole District 85’ geopend op site Pottelberg: “Wij begonnen ook zonder sportervaring”

Sinds kort kan je terecht in één van de prachtige ruimtes van de voormalige pannenfabriek aan de Engelse Wandeling voor paaldanslessen. Malaika Yaro (31), Marlies Volckaert (34) en Gabriela Aixa Briceno Kurbage (36), drie gepassioneerde paaldansers, openen de deuren van Pole District 85 op de Pottelbergsite. “We droomden hier al lang van”, vertelt Marlies.

Gabriela en Marlies begonnen samen met paaldansen in de zomer van 2014 in Gent. “We vonden het de max en gaven later ook elk afzonderlijk les. In 2019 openden we onze eigen school: Pole Arena. Malaika kwam als leerling bij ons. Al snel merkten we haar enthousiasme en talent om mensen te begeleiden. In datzelfde jaar vroegen we haar om les te geven.”

De uitbreiding naar Kortrijk kwam er niet toevallig. “Paaldansen is de laatste jaren sterk in opkomst, maar in deze regio is er nog weinig aanbod. Nochtans komen veel van onze leerlingen uit West-Vlaanderen. Het leek ons dus een goed idee om hier iets te starten”, legt Marlies uit. “De locatie is perfect: veel daglicht, een prachtig gebouw, voldoende parking, en makkelijk bereikbaar”, vult Malaika aan.

Meer dan een sport

Wat maakt paaldansen zo bijzonder? Volgens de oprichters is het een unieke combinatie van fysieke en mentale kracht. “Het is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je zelfvertrouwen”, zegt Malaika. “In het begin kan het confronterend zijn, zo voor een spiegel, maar dat helpt net om jezelf te accepteren en je sterke kanten te ontdekken. Elke les voel je vooruitgang, wat een enorme boost geeft.”

Naast de technische kant is er ook ruimte voor creativiteit en zelfexpressie. “Paaldansen kan krachtig en sportief zijn, maar ook sensueel en vloeiend. Iedereen ontwikkelt een eigen stijl”, vertelt Marlies. “Van een edgy, exotische dans op hoge hakken tot een zachte flow in sokken. Die vrijheid maakt het zo uniek. Het is geweldig om dat met anderen te delen.”

“Het is echt een sport die mensen samenbrengt”, legt Malaika uit. “We moedigen elkaar aan en dat creëert een warme community waarin iedereen zich welkom voelt. Je hoeft trouwens niet sterk of lenig te zijn. Dat komt vanzelf door de trainingen. Wij begonnen ook zonder sportervaring.” Naast paaldanslessen biedt de studio ook bootcamps en flexibiliteitstrainingen aan.