Oxfam Wereldwinkel organiseert eerste closet sale

Sinds de Oxfam Wereldwinkel in Lichtervelde zijn intrek nam op een nieuwe locatie, waait er een frisse wind door de werking. De nieuwe stek biedt dan ook meer ruimte voor evenementen en daar maken de vrijwilligers van de Wereldwinkel gretig gebruik van. Na een succesvolle cocktailavond in september, komt er nu voor het eerst een closet sale.

“We organiseren deze closet sale – ofte kledingverkoop – niet zozeer uit lucratieve, maar wel uit ecologische overwegingen”, laat de jongerenwerking van Oxfam Wereldwinkel weten. “Mooie, degelijke kledij een tweede leven geven is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor onze planeet.”

Wie dus kleding in zijn of haar kast heeft liggen die al veel te lang niet meer werd gedragen, kan die tijdens het weekend van 5 en 6 maart te koop aanbieden bij de Wereldwinkel. Kledingstukken kunnen er – na online registratie – binnen gebracht worden op dinsdag 1 maart tussen 19 en 20 uur en op vrijdag 4 maart tussen 14 en 20 uur. “Met de closet sale willen we een breed aanbod aan producten aanbieden”, aldus de jongeren. “Daarvoor zijn we nog op zoek naar enkele geïnteresseerde verkopers. Iedereen kan maximaal 15 kledingstukken, drie paar schoenen en enkele accessoires aanbieden.”

Wie het liever toch gewoon op shoppen houdt en graag leuke tweedehandsspulletjes scoort, kan in de Wereldwinkel terecht op zaterdag 5 maart tussen 10 en 20 uur en op zondag 6 maart tussen 10 en 17 uur. Voor, tijdens en na het shoppen kan er iets gegeten of gedronken worden. Ook de Wereldwinkel zelf is doorlopend open. (LH)