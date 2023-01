Oxfam Wereldwinkel blijft open tijdens werkzaamheden in Torhout

In het kader van de stadskernvernieuwing hebben er wegwerkzaamheden plaats in de Hofstraat. Bijgevolg kan er geen doorgaand verkeer langs, wat vervelend is voor de Oxfam Wereldwinkel die er zich bevindt.

“Voor alle duidelijkheid: de Wereldwinkel blijft tijdens het project gewoon open”, zegt coördinator Marc Van Daele. “De winkel is te voet bereikbaar vanaf de Markt en vanaf de Centrumparking Hofstraat (ook de Parking Pollet genoemd). Je kunt die parking momenteel gebruiken vanaf de Boeiaardstraat. Er staan verkeerslichten om het op- en afrijden te regelen.”

“Mag ik er nog even aan herinneren dat je bij de Oxfam Wereldwinkel de grootste keuze aan eerlijke voedingsproducten vindt? Je kunt er ook langskomen voor faire cadeaus en kwaliteitsproducten met respect voor de makers. De winkel is open op woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, op donderdag van 16 tot 18 uur en op vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Online shoppen met ophaling van de bestelling of thuislevering kan ook. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat de boodschappen bij de klanten terechtkomen. De webshop is bereikbaar via shop.oxfamwereldwinkels.be/torhout.”

(JS)