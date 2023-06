Oxfam tweedehandswinkel opent in nieuwe locatie in Smedenstraat: “Zeker even ruim, maar veel hogere huurprijs”

Het ruime leegstaande pand van galerijen Juno in de Smedenstraat in Brugge heeft eindelijk een nieuwe bestemming. Het is de nieuwe thuis van de tweedehandswinkel van Oxfam. Dat moest weg uit de vorige locatie in de Lieven Bauwensstraat omdat de winkel er zonevreemd bleek. “De huur is hier wel vier keer zo hoog maar ik hoop dat we profiteren van de uitstekende ligging”, zegt manager Sonia Marazuela.

Zonder ongelukken opent de tweedehandswinkel van Oxfam Solidariteit Brugge op de nieuwe locatie in de Smedenstraat 33-35 op maandag 19 juni de deuren. Het gaat om het ruime pand waar jarenlang galerijen Juno gevestigd was – een zaak in interieurinrichting – maar die al bijzonder lang leeg stond. “We zijn tevreden dat we hier nu eindelijk een vaste stek gevonden hebben want we hebben wel wat huisvestingsproblemen gekend”, zegt winkelverantwoordelijke Sonia Marazuela, die wordt bijgestaan door Sarah Behiels.

Zonevreemd

“Zoals wellicht bekend was de winkel – waar particulieren en bedrijven allerlei gebruikte spullen of overstocks kunnen aanbieden die we dan tegen een zacht prijsje verkopen – jarenlang gevestigd in een pand langs de Leopold II-laan in Kristus Koning. Maar doordat de eigenaar er een woonproject wilde realiseren, konden we er niet blijven. Daarna konden we terecht in een ruim pand op het industrieterrein Waggelwater, meer bepaald in de Lieven Bauwensstraat. Het pand is eigendom van de familie Puype, bekend van de bandencentrale daar ook in de buurt. Tot enkele ambtenaren van Stedenbouw stelden dat we er zonevreemd gevestigd waren, als tweedehandswinkel op een industrieterrein. We zijn nog in gesprek gegaan met de burgemeester en de schepen van ruimtelijke ordening hierover, maar tevergeefs. Een regularisatie was jammer genoeg niet mogelijk. Zo konden we er slechts een half jaar actief zijn. Niet alleen voor ons een domper, maar ook voor de eigenaar van het pand.”

Na een tijdje zoeken kwam Oxfam Brugge terecht bij het ruime pand in de Smedenstraat waar jarenlang Juno gevestigd was en dat helemaal doorloopt tot aan de Sint-Maartensbilk; het beursplein dus. “Deze locatie is zeker even groot als het pand in de Lieven Bauwensstraat. We hebben dus alle ruimte om ons grote aanbod een mooi plaatsje te geven”, vertelt Sonia.

Gemakkelijk leveren

“Naast de twee vaste krachten, Sarah en ik dus – werken we met maar liefst 53 vrijwilligers, waarvan ook enkele mensen via het zogenaamde artikel 60 programma vanuit het OCMW. We proberen voor iedereen de geschikte plaats te vinden; iemand die veel kent van boeken geven we een plaats in onze ruimte boekenafdeling en een voormalige kleuterjuf in de speelgoedafdeling. Handig aan dit pand is dat we aan de achterkant, kant Sint-Maartensbilk dus – een grote poort hebben zodat de mensen langs daar makkelijk hun spullen kunnen aanleveren. Het was wel even slikken toen we de huurprijs zagen: die is namelijk vier keer zo hoog maar ik hoop dat we kunnen profiteren van de uitstekende ligging in een winkelstraat in de binnenstad.”

Meer info: 050 31 04 51 of shop.brugge@oxfam.org