Oxfam en Kadoo Artuur werken eindejaarsconcept uit in Gistel: “We streven dezelfde waarden na”

Kadoo Artuur, een initiatief van de vzw Duinhelm, en Oxfam Wereldwinkel slaan de handen opnieuw in elkaar. De twee organisaties zijn achter de schermen volop bezig om een interessant eindejaarsconcept op poten te zetten: ‘fairinclusieve’ geschenkpakketten. “Zo halen we de banden tussen Kadoo Artuur en Oxfam verder aan.”

Kadoo Artuur en Oxfam zijn nog niet zo heel lang nauw met elkaar verbonden. “Vorig jaar gingen we voor het eerst de samenwerking aan onder de noemer Fairinclusief”, opent Christine Vandecasteele van de Gistelse Oxfam Wereldwinkel.

“In de schoot van de Noord-Zuidraad werkten we kookworkshops met fairtradeproducten uit voor de cliënten van Kadoo Artuur. Ook stapten we via een uitgestippelde route langs de verschillende lokale handelszaken die faire producten en dito gerechten aan het grote publiek brengen. Kortom: de twee projecten legden de basis voor wat een mooie samenwerking zou aanvuren.”

Voor de volledigheid even het concept van Kadoo Artuur schetsen. In dit initiatief van de Oostendse vzw Duinhelm, een centrum voor begeleiding van personen met een – voornamelijk – verstandelijke beperking, stropen de cliënten de mouwen op. Ze maken leuke hebbedingen, zoals potjes, kaarsen en bekers, en brengen die vervolgens aan de man in hun winkel in de Kerkstraat 16 in Gistel – niet toevallig pal tegenover de Oxfam Wereldwinkel, waarvan het concept van eerlijke wereldproducten wijdverspreid is.

Feestgeschenkjes

“Het is nog volop zomer, maar we zitten niet stil met het oog op de toekomst. We werken intussen allemaal aan een mooi project op 2 december van 14 tot 20 uur”, vervolgt Christine Vandecasteele, die het project mee uitwerkt met Joke Houdendijcke van Duinhelm.

“We breien een vervolg aan het project Fairinclusief van vorig jaar en organiseren samen voor het eerst een eindejaarsverkoop in de ateliers van Kadoo Artuur in de Kerkstraat. Begin december is hét moment om leuke feestgeschenkjes te kopen. Het aanbod zal dan ook ruim en aantrekkelijk zijn: faire producten staan naast de cadeautjes gemaakt door de mensen van Kadoo Artuur. Speciaal voor dit event zijn er fairinclusieve geschenkpakketten.”

Sfeervol winterterras

In de binnentuin komt een sfeervol winterterras waar je kan genieten van een Duuntje, het door brouwerij Strubbe gemaakte bier voor Duinhelm, of huisgemaakte faire glühwein met iets zoets of hartigs erbij.

“Duinhelm en Oxfam streven dezelfde normen en waarden na en ook op menselijk vlak kunnen we het prima met elkaar vinden. Eerder stonden we ook al samen op de Markt van Gistel om producten te verkopen – en dat wérkt. De betrokkenen van Kadoo Artuur en Duinhelm – zoals cliënten, medewerkers, familieleden en sympathisanten – weten de Oxfam Wereldwinkel te vinden. Andersom kent ook hun concept ingang in het netwerk van Oxfam. We blijven de onderlinge banden verder aanhalen.”

