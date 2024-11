Outlet Kooigem en Real Deal brengen echte veilingen naar West-Vlaanderen: “Ook particulieren kunnen deelnemen”

Schattenjager of een neus voor koopjes? Dan staat Kooigem zonder twijfel ondertussen al op je radar. Outlet Kooigem en Real Deal slaan er de handen in elkaar om zo een gloednieuw concept op de markt los te laten. “Veilingen? Die brengen we vanaf vandaag tot in iedere huiskamer!”

“Tien euro! Vijftien euro! VERKOCHT!” De kans is groot dat je dergelijke uitdrukkingen al minstens één keer rond de oren hoorde vliegen. Bieden werdt, mede dankzij enkele Amerikaanse reality-shows, razend populair gemaakt.

“En hoewel biedingen en dus ook veilingen ook in België aan populariteit wonnen, bleef het altijd beperkt. Onze samenwerking moet daar nu, voor het eerst in ons land, een einde aan maken.”

Frederik Laverge, Andrea Mas en Sammy Declercq sloegen de handen in elkaar om in Kooigem een uniek concept uit de grond te stampen. “In Kooigem, langs de Doornikserijksweg, had Frederik reeds een outletshop. Sammy en Andrea stonden dan weer aan het roer van een pawn shop, waarbij ze nauwe contacten onderhielden met grote spelers zoals Amazon of Bol. Een samenwerking stond dan ook in de sterren geschreven.”

Top Veilingen

Onder de noemer Top Veilingen gaat het trio nu samen door het leven. “Hier in Kooigem beschikken we over een ruime showroom met outletproducten. Die blijft nog altijd bestaan. Daar komt nu de expertise van de Real Deal Pawn Shop bij. Het is een beetje een totaalconcept voor de koopjesjagers geworden. We kopen restpartijen op bij groothandels zoals Amazon, die dan of in de showroom terecht komen of via veiling aan particulieren zal worden aangeboden.”

“Dit alleen al is uniek want het aanbod aan actuele veilingen is vooral op de ondernemers gericht, eindgebruikers krijgen nooit echt de kans. Daar komt nu verandering in. Meer nog: wie zelf unieke producten in huis heeft en er een goede prijs voor wil krijgen, kan ze via ons ook in veilingvorm gaan aanbieden. Geen lange procedures of obscure kosten meer, maar een snelle en vooral efficiënte manier van werken.”