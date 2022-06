Oumou Bah opent Afrikaanse winkel in Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide

Wie de zon in huis wil halen, kan tegenwoordig terecht in de Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide. In Obbafrikans kan je de kleuren en geuren van het warme Afrika kopen. Oumou Bah (35) startte recent met een winkel boordevol Afrikaanse producten.

“Voordien woonde ik in Brussel, waar ik ook een zaak had. Ik zag hier overal winkels met producten uit bepaalde landen, zoals bijvoorbeeld Pools, Vietnamees, Grieks en dergelijke meer, maar nergens een winkel waar de typisch Afrikaanse producten werden verkocht en dat vond ik, zelf Afrikaanse van oorsprong, een gemis”, vertelt Oumou. “Daarom ben ik hier gestart met een winkel die typische Afrikaanse producten aanbiedt, zoals bijvoorbeeld maniok. Wie de producten wil proberen, kan gerust een recept vragen of op Facebook kijken naar de verschillende recepten. Ik geef graag uitleg.”

Unieke producten

Een winkel om even binnen te gaan en de sfeer op te snuiven. Je kunt er heel wat unieke producten kopen, zoals typische kruiden, okra, bakbananen, zoete aardappel, witte aubergine, yam, gerookte kip, vissen uit de Atlantische Oceaan, Afrikaanse frisdranken en bier, kledij, verschillende bouillonblokjes, rijst, droge vispoeders, bereide palmolies, bloem, thee, couscous, chips, haar- en badproducten, handgemaakte slippers, Afrikaanse stoffen en nog heel wat meer.

Vlechten

Straks kun je hier ook terecht voor Afrikaanse kapsels. “Wie Afrikaanse vlechten wil, kan hier nu al op afspraak terecht, maar voor shampoo en dergelijke is het nog even wachten tot het kapsalon in orde is”, wijst Oumou. Meer weten kan via Facebook Obbafrikans winkel, contact via oumeab@yahoo.fr. De winkel is te vinden in de Generaal Baron Jacquesstraat 30 (een deel van het vroegere pand van Travers). De openingsuren zijn van woensdag tot en met zondag van 9.30 uur tot 19 uur.