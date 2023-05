Oudste advocatenkantoor van Roeselare krijgt make-over: “Voor alle vragen een oplossing”

VDV Advocaten, het oudste advocatenkantoor van Roeselare, heeft een complete make-over ondergaan. Het kantoor gaat nu door het leven als TRUST Advocaten. “We zijn en blijven een huis van vertrouwen”, zegt Antoine Van Eeckhout.

Het was Albéric Van Eeckhout die in 1953 zijn eigen advocatenkantoor uit de grond stampte. De vorig jaar overleden oud-voorzitter van SK Roeselare startte zijn kantoor als eenmanszaak, vanaf 1987 vervoegde ook zijn zoon Antoine Van Eeckhout de rangen. Opvallend: zowel Albéric als Antoine waren stafhouder van de Kortrijkse balie. Antoine Van Eeckhout werd zelfs de allereerste stafhouder van de eengemaakte West-Vlaamse balie. Het kantoor bleef ondertussen gestaag groeien. Vanuit de Henri Horriestraat in Roeselare en de Kortrijksesteenweg in Gent werken op dit moment een vijfentwintigtal advocaten, juristen en medewerkers in de meest uiteenlopende takken van het recht.

Huis van vertrouwen

Na zeventig jaar werd dan ook tijd om de huisstijl van het advocatenkantoor drastisch om te gooien. Zoek in de Henri Horriestraat dus niet langer naar ‘VDV Advocaten’, maar naar ‘TRUST Advocaten’. “De naam VDV Advocaten stond voor de initialen van de drie vennoten. Ondertussen heeft confrater Derudder plaatsgemaakt voor vier jongere advocaten als vennoot. De vlag dekte dus niet langer de lading”, verklaart Antoine Van Eeckhout de naamswijziging. De keuze voor de nieuwe naam was een evidentie. “TRUST verwijst naar onze geschiedenis van 70 jaar, waardoor we een huis van vertrouwen zijn. Maar we hebben ook een groot vertrouwen in elkaar en dat is nodig als je in een dergelijk groot kantoor werkt”, klinkt het.

Persoonlijke touch

De advocaten van TRUST bieden vanuit het moederkantoor in de Henri Horriestraat een volledige service aan. “Zowel voor particulieren als voor bedrijven zetten we in op de vijf grote thema’s: ondernemen, arbeid, vastgoed, familie en aansprakelijkheid. Daarnaast hebben we in Gent een kantoor dat zich richt op ondernemingen en de uitdagingen van de digitale wereld. We hebben ook een incasso-tak, waarbij we werken met software die we op maat lieten maken zodat we bedrijven op een efficiënte en kostenbesparende manier kunnen helpen bij hun volledige debiteurenbeheer. We zijn ook grensoverschrijdend actief met Bridge, waarbij we Vlaamse ondernemers in Wallonië en Noord-Frankrijk de nodige ondersteuning kunnen bieden. We proberen dus meer en meer te specialiseren door met ons grote team op alle mogelijke vragen een oplossing te bieden, telkens met een persoonlijke touch”, besluit Van Eeckhout.