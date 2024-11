Oud postgebouw wordt D-Printing

Men kan er niet naast kijken aan de Kortekeer in Oostvleteren: het gebouw waar zoveel jaren de post gevestigd was, is nu volledig gestript, weliswaar met behoud van vele oude elementen.

Ray Worme (33) en Jolien Declerck (32) kochten vier jaar geleden het postgebouw en sloegen aan het verbouwen. Na een intense periode van renoveren konden ze er onlangs hun gloednieuwe zaak openen.

D-Printing is een winkel waar je zowat alles kan laten bedrukken of borduren. Men verkoopt er ook beroeps- en vrijetijdskledij, die in samenspraak met de klant kan gepersonaliseerd worden. Ook een assortiment baby- en kinderartikelen zijn te verkijgen, met de bedoeling om die te bedrukken of te borduren. Alles wordt in eigen atelier gedaan, de machines en de printers kan de klant met eigen ogen zien. Leuk detail: de vroegere geldkluis van de post is nu een verkleedhokje. (RVL)

D-Printing vind je in de Kortekeer 3 in Oostvleteren. Meer informatie via info@dprinting.be of 0493/55 38 71.