Orderboek Barco op recordniveau

Het orderboek van beeldvormingsgroep Barco is aangedikt tot een recordniveau. Dat maakte het beursgenoteerde bedrijf met hoofdkantoor in Kortrijk dinsdag bekend bij de publicatie van zijn halfjaarresultaten.

Eind juni had Barco 537,7 miljoen euro aan bestellingen te boek staan. Dat is 146 miljoen euro meer dan een jaar eerder en 51 miljoen euro meer dan eind december. Tijdens de eerste helft van 2022 kwamen er voor 509,2 miljoen euro aan bestellingen bij, een tiende meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Grote voorraden aangelegd

Barco sloot de eerste zes maanden dan ook af met goede cijfers. De omzet kwam uit op 472,6 miljoen euro, een stijging met 29 procent, gesteund door alle bedrijfstakken. De operationele kasstroom (ebitda) bedroeg 46,2 miljoen euro, 68 procent meer. Beide bedragen zijn fors meer dan waarop analisten hadden gerekend.

Wegens de verstoringen in de toeleveringsketen legde Barco grotere voorraden aan. Dat in combinatie met toegenomen handelsvorderingen maakt dat de vrije kasstroom negatief was (-28 miljoen euro).

“Barco’s resultaten komen terug boven water na de pandemie. De sterke vraag naar onze oplossingen deed de omzet in het tweede kwartaal boven het niveau van voor de pandemie uitstijgen”, laten CEO’s An Steegen en Charles Beauduin weten. “Voor het tweede semester zijn we goed voorbereid om een gestage omzetgroei te realiseren en de marges verder te verbeteren.”

Voor heel 2022 rekent Barco op een omzetgroei van 25 procent. De ebitdamarge zou tussen de 10 en 12 procent uitkomen.