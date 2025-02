Orderboek Barco op recordniveau

Barco heeft 2024 afgesloten met een orderboek op recordniveau. Dat blijkt uit de jaarresultaten van het Kortrijkse beeldtechnologiebedrijf, dat vorig jaar meer winst maakte dan analisten hadden verwacht.

De omzet kwam vorig jaar uit op 946,6 miljoen euro, een daling met 10 procent, maar in lijn met de prognoses van analisten. Dalingen door “zwakke marktomstandigheden” in de rest van de wereld deden een stijging van de inkomsten in Noord- en Zuid-Amerika teniet, licht Barco toe. Daar was er vooral groei bij de takken medische beeldvorming en entertainment (projectoren voor bioscopen en evenementen), maar ook de divisie die vergaderzalen en controlekamers voor bedrijven ontwikkelt ging er op vooruit.

Ook de brutobedrijfswinst (ebitda) liep fors terug tot 120,8 miljoen euro (-15 procent). Maar Barco presteerde zo wel aanzienlijk beter dan de 103,6 miljoen euro waar analisten bevraagd door Bloomberg gemiddeld op hadden gerekend. Het bedrijf heeft het over “een sterk herstel in de tweede jaarhelft” en kon met een besparingsprogramma de operationele kosten met 5 procent verlagen, terwijl het de investeringen in onderzoek en ontwikkeling naar eigen zeggen op peil hield.

In 2024 haalde Barco voor 990,6 miljoen euro aan nieuwe bestellingen binnen, een daling met 7 procent. Het orderboek kwam eind december met 563,7 miljoen euro (+14 procent) wel op een record te staan, vooral onder impuls van de entertainmenttak.

Gunstige prognose

Dit jaar gaat Barco uit van omzetgroei, met een toename van de brutowinstmarge. Die prognose gaat ervan uit dat “de geopolitieke en macro-economische omstandigheden niet sterk verslechteren”.

Barco beloont tot slot zijn aandeelhouders met een lichte stijging van het dividend, van 0,48 euro tot 0,51 euro bruto per aandeel. In het komende jaar zal de Kortrijkse groep ook voor maximaal 60 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.