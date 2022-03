Opvallend: vorig jaar meer starters dan in het pre-coronatijdperk

De pandemie heeft de ondernemingdrang van West-Vlamingen niet doen verwateren, in tegendeel. Ondanks de lockdowns besloten in 2021 meer mensen om hun eigen baas te worden dan in 2021, voor de coronacrisis dus. Er werden vorig jaar exact 13.826 bedrijven opgericht.

De stijgende trend is over heel Vlaanderen zichtbaar. We zijn niet de meest ondernemende provincie, maar ook in West-Vlaanderen is het aantal starters de afgelopen twee jaar gestegen met 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van Trends Business Information. De financiële onzekerheden die covid-19 met zich meebracht hebben er dus niet voor gezorgd dat minder mensen het risico durfden nemen om uit loondienst te treden. Zo’n 54 procent van de 13.826 starters zijn zelfstandigen, bij de overige 46 procent gaat het over rechtspersonen (dus bedrijven, verenigingen, stichtingen…). (lees verder onder de grafiek)

Horeca houdt stand

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, detailhandel (m.u.v. auto's en motorfietsen) en eet- en drankgelegenheden staan in de top 3 van de activiteiten met de meeste starters. De eerste twee komen niet onverwacht tevoorschijn bovenaan de lijst, want daar stonden ze de afgelopen twee jaar ook al. Meer opmerkelijk zijn de eet- en drankgelegenheden. In 2019 en 2020 stond die activiteit niet in de top 3.

Die sector kreeg het misschien wel het hardst te verduren tijdens de coronacrisis, met lange sluitingen en strenge maatregelen. Ondanks dat er in 2021 minder nieuwe cafés en restaurants werden geopend dan twee jaar ervoor én er dat zelfde jaar proportioneel gezien ook veel zaken failliet gingen, staat deze sector nu wél in de top drie. (lees verder onder de grafiek)

Groei in de bouwsector

We merken nog enkele uitschieters op. In de ontwikkeling van bouwprojecten zijn maar liefst 45 procent nieuwe ondernemers bijgekomen sinds 2019 (van 345 naar 500 starters). Ook in de post- en koerierdiensten (60 procent, voedingsproductie (69 procent) en bij de informatiedienstverleners (92 procent) konden ze op een pak meer nieuwe ondernemers rekenen. De telecommunicatie moet dan weer serieus inboeten, met een daling van 80 procent van nieuwe ondernemers (van 86 naar 17). Ook de kledingproducenten, reisbureaus en energieproducenten en -distributeurs vertonen een sterk dalende trend qua aantal starters. (lees verder onder de grafiek)

Opvallend is dat ook de faillissementengolf uitbleef, tegen alle verwachtingen in: vorig jaar vielen er slechts 589 vonnissen. Dat zijn er 313 minder dan in 2019. Uit verschillende hoeken komt als verklaring dat de steunmaatregelen van de overheid veel bedrijven boven water houden. Er wordt dus gevreesd voor een weerslag in 2022.