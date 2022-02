Optiekpunt opent pop-up in de Ooststraat

Deze week openden Heleen Windels (39) en Alex Breemersch (40) in de Ooststraat een pop-up vestiging in de Ooststraat. Op die manier willen ze een oplossing aanreiken voor klanten die door de huidige wegenwerken moeilijk hun winkel in de Jan Mahieustraat kunnen bereiken.

Heleen en Alex baatten hun brillenzaak in de Jan Mahieustraat al ruim tien jaar samen uit. “Tijdens het aanleggen van de nutsvoorzieningen hadden we in het najaar gemerkt dat er opvallend minder toevallige passanten langskwamen”, vertelt Heleen.

“Met deze pop-up winkel willen we de komende maanden overbruggen. Vooral de losse verkoop van zonnebrillen zou hier anders zeker onder geleden hebben. Het vroegere pand van juwelier Goethals leek ons ideaal. We hadden die locatie al een tijdje op het oog. De aanwezige winkelruimte én het atelier, om kleine herstellingen te doen, sluiten perfect aan bij ons concept.”

“Naast mijn man en ik, bestaat ons gedreven team sowieso uit nog twee medewerkers. Vanaf de start zullen we ons opsplitsen en daarna zien we wel waar helpende handen het meeste nodig zijn. In beide zaken blijven we focussen op ons uitgebreid assortiment brillen en zonnebrillen. Daarnaast blinkt Optiekpunt trouwens ook uit in meetapparatuur.”

Tot eind juni

“De extra winkel blijft zeker open tot eind juni. Normaal duren de werken tot eind mei, maar we nemen het zekere voor het onzekere. Tegen dan zou alles mooi afgewerkt moeten zijn en zal de volledige straat in een nieuw jasje zitten wat het centrum van Roeselare nog meer uitstraling zal geven.”

De tweede vestiging van Optiekpunt vind je in de Ooststraat 66 in Roeselare. (KK)

Info: info@optiekpunt.be.