Optiek Verbeke is verhuisd naar Staden: “Maar Rumbeke zal altijd een speciale plaats hebben in mijn hart”

Voor veel brildragers uit Rumbeke en wijde omgeving was het even schrikken. Optiek Verbeke is sinds kort verhuisd naar Staden. We gingen op bezoek bij Christine Verbeke voor meer uitleg.

“Door een bestemmingswijziging van het huurpand in de Sint-Petrus en Paulusstraat zijn we verplicht om onze huidige locatie met flink wat tegenzin te verlaten”, vertelt Christine Verbeke. Sinds 1979 ben ik gerant bij Optiek Labeeuw en in augustus 1982 heb ik de zaak overgenomen. Alles samen is dat 44 jaar, waarvan 41 onder mijn eigen naam. Mijn man Geert en ikzelf zijn echter niet bij de pakken blijven zitten. Op dinsdag 6 februari ben ik gestart, met dank aan de eigenaar van het pand Koen Anseeuw, in de Statiestraat 10 in Staden, waar we sinds 1999 ook wonen. “Rumbeke zal altijd een speciale plaats in mijn hart innemen”, vervolgt Christine.

Veel vrienden

“Ik heb er in al die jaren een ruime klantenkring opgebouwd, vele klanten zijn vrienden geworden. Naast het werk in de winkel ging ik ook vaak op verplaatsing naar Onze Kinderen en de woonzorgcentra in Rumbeke en Roeselare. Daarnaast was ik sinds 1987 bestuurslid van de ROM (Rumbeekse Oekense Middenstand), sinds 2020 omgedoopt tot OR (Ondernemend Rumbeke). Dit mandaat heb ik teruggegeven.”

Om haar vele klanten in Rumbeke en vooral de minder mobiele klanten verder te helpen zal Christine elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur beschikbaar zijn in kinepraktijk Reflexx van Karlijn Lafaut in de Oekensestraat en zal ze aan huis gaan op afspraak.

Nog niet stilzitten

“Met deze verhuizing start er een nieuwe periode in mijn beroepsleven en ik kijk er verlangend naar uit. Ik wil en kan nog niet stilzitten, in de tuin werken en handwerken is niets voor mij”, lacht Christine. “Naast de winkel is mijn grote passie de humanitaire missies naar Afrika met See & Smile. Afgelopen september was ik nog op 14-daagse missie in Dogbo (Benin).” (AD)