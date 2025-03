Optiek Marian wordt optiek M, dankzij Jamie Mattelaer (30): “Niet lang hoeven nadenken”

Op dinsdag 1 april geeft opticien Marian Vandecasteele de fakkel van haar optiekzaak door aan Jamie Mattelaer. De zaak wordt omgedoopt tot optiek M, waardoor meteen de link met Marian behouden blijft. “Ik kijk ernaar uit om mijn eigen visie en ideeën in de zaak te brengen”, klinkt het bij Jamie.

Op 13 april 1988 opende Optiek Marian in het centrum van Passendale zijn deuren. Marian Vandecasteele (57) bouwde de zaak uit tot een bloeiende optiek gekend in de ganse regio. “De kiem van mijn beroepskeuze werd thuis gelegd”, vertelt Marian. “Mijn moeder had een winkel in juwelen en ook een minioptiek in de Molenstraat in Passendale net naast de huidige optiek. Toen wist ik al dat ik opticien wilde worden”, begint Marian haar verhaal.

Functioneel

Ze studeerde af aan het IORT in Brussel als opticien, optometrist en contactlensspecialist in 1987. Eerst deed ze enkele vervangingen, maar in april 1988 opende ze samen met echtgenoot Johan Andries haar eigen optiekzaak. “Het gebouw, waar vroeger café Canada was gevestigd, kwam vrij en bood een grote opportuniteit. Het was een groot gebouw met heel wat mogelijkheden, gelegen in het centrum van de gemeente. Commercieel bood het dus heel wat mogelijkheden. Het was ook een mooi gebouw, want het prijkt nu op de lijst van gebouwen met een erfgoedwaarde.”

Optiek Marian groeide in de voorbije jaren uit tot een begrip met een enorme keuze aan brillen en deskundige advies en begeleiding. Ook de optiekbranche maakte de laatste decennia een grote evolutie mee. “Vroeger was de bril louter functioneel”, zegt Marian. “Ofwel droeg je een bril omdat je moest voor je ogen en schaften de mensen zich een bril aan om beter te kunnen lezen. Nu blijft dat functionele behouden, maar met een link naar mode en design. Net als met kledij evolueert de bril mee met de mode.”

Na 37 jaar sluiten Marian en Johan een hoofdstuk af in hun leven. “ Ik weet velen zeggen je bent nog jong maar of het nu of binnen 5 à 10 jaar gebeurde maakt toch niet uit. Het klikte met Jamie die de zaak met passie en enthousiasme zal voortzetten. Natuurlijk zal ik de klanten missen maar af en toe zal ik toch nog in de zaak aanwezig zijn om te helpen. Nu zal ik samen met Johan nog meer kunnen genieten van het leven, zonder verplichtingen.”

Optiek M

Op 1 april wordt Jamie Mattelaer (30) de sympathieke verschijning in Optiek M. “De naam verwijst naar de eerste letter van mijn familienaam, maar natuurlijk ook naar Marian die de zaak op- en uitbouwde tot wat ze nu is”, zegt Jamie, afkomstig uit Kortrijk. Ze woont in Zonnebeke, is gehuwd met Kevin Bouckaert en moeder van Bas (4) en Niel (2). “Het is voor mij een droom die in vervulling gaat. Ik haalde het diploma van opticien en fotografe. Ik wilde altijd zelfstandige worden, want het zit een beetje in de familie. Ik deed al verschillende vervangingen en de laatste jaren besloot ik om zelfstandige te worden. Hierdoor kon ik iedere dag doen wat ik graag deed. Zo stond ik de ene week tussen de brillen en de andere week waren het fotoshoots. Toen Marian besloot te stoppen heb ik niet lang moeten nadenken. Ik had al verschillende keren geholpen bij Marian en het klikte. Ik kende dus de omgeving en een dergelijke goede mooie zaak met een uitstekende ligging kom je niet elke dag tegen.”

Solide basis

2025 wordt een mijlpaal in het leven van Jamie een nieuwe stap in haar beroepsleven. “Ik vind het een eer om de optiekzaak van Marian verder te zetten. Ze heeft een solide basis gelegd en ik kijk ernaar uit om haar werk met respect verder te zetten, maar ook mijn eigen visie en ideeën in de zaak brengen. Het aanbod en de dienstverlening blijven ongewijzigd.”

Jamie neemt de zaak over op 1 april en het openingsweekend van Optiek M in de Molenstraat 2 in Passendale is in het weekend van 11, 12 en 13 april.

Men kan in Optiek M terecht op maandag van 9 tot 12.30 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18 uur, op vrijdag van 13.30 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Contact: info@optiekm.be of 051 77 13 03.