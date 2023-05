Optiek Casteur uit Bredene bestaat twintig jaar: “Een bril is een modeaccessoire”

Dit weekend viert Lien Casteur de twintigste verjaardag van de optiek langs de Kapelstraat in Bredene, die haar naam draagt. “Vieren doe ik met een opendeurweekend, extra kortingen en op zaterdag kun je hier een irisfoto laten nemen”, aldus Lien.

Lien Casteur (44) schrok er zelf van toen de kalender haar vertelde dat haar eigen Optiek Casteur inmiddels al 20 jaar bestaat. De mama van twee is al jarenlang lid van de lokale raad voor economie, aanspreekpunt van Unizo Bredene en is ook vandaag nog altijd erg betrokken bij ondernemend Bredene. In haar vrije tijd durft ze al eens een tennisballetje slaan bij TC Vicogne.

Maar bovenal is de Bredense dus al twintig jaar terug te vinden in haar optiekzaak in de Kapelstraat 15. “Ik ben de zaak twee decennia geleden begonnen, samen met mijn mama Ann Casteur. Ik was afgestudeerd als bachelor opticien maar mama had naar haar idee te weinig achtergrond. Ze is op haar vijftigste vervolgens aan een studie optiek bij Syntra begonnen. Ik ben mama altijd dankbaar geweest dat ze me al die jaren heeft bijgestaan. Het is pas sinds half maart 2020, het begin van de coronapandemie, dat ze zich, op haar zeventigste, uit de zaak heeft teruggetrokken. Haar zeventigste verjaardag was meteen haar laatste werkdag hier.”

Eendagsvlieg

Lien bouwde haar zaak van de grond af op. “Iets waar ik nog altijd trots op ben. Heel wat Bredenaars dachten aanvankelijk allicht dat ik een eendagsvlieg zou zijn.”

Intussen heeft ze naast een trouw cliënteel ook heel wat ervaring opgebouwd. “In de branche is de voorbije twintig jaar niet zo heel veel veranderd, buiten de opmars van hoogtechnologische producten en instrumenten. Ik ben ook altijd mijn fantastische leveranciers trouw gebleven”, vertelt ze trots. “Wat wel veranderd is, is hoe mensen naar hun bril kijken. Vandaag is het veel meer een accessoire geworden, iets waarmee je gezien en opgemerkt wil worden. Het bepaalt je stijl.”

Technologie

Om haar klanten een nog betere service te geven, investeerde Lien een tijdje geleden in een gesofisticeerd DNEye-meettoestel. Die nieuwe meetapparatuur laat Lien ook toe om de opgemeten brilsterkte optimaler aan te passen aan het gekozen montuur. “In die zin is de technologie enorm geëvolueerd de voorbije jaren.”

Het beroep van opticien heeft ook een evolutie ondergaan de voorbije jaren. “Er zijn eigenlijk drie niveaus, waarop je voor het vak kan studeren. Ofwel via het beroepsonderwijs, zoals in het 5e , 6e en 7e jaar aan het Vesaliusinstituut. Je kunt ook, zoals mijn mama, een 3-jarige opleiding volgen bij Syntra. En tot slot, en dat heb ik gedaan, kun je ook een bachelor in de optiek en de optometrie volgen aan de Odisee Co-hogeschool, momenteel is dat een Bachelor in de oogzorg. Een optometrist is een paramedicus.”

Voer voor discussie

Wie wat uiteindelijk mag doen, is al vaker onderwerp geweest van discussie. In Nederland zijn de beroepen opticien, optometrist, orthoptist en oogarts strikt van mekaar gescheiden en eenieder werkt interdisciplinair. Hier zitten we vaker in een schemerzone. “Met het recent Koninklijk Besluit van februari 2023 zal ik als optometrist bepaalde handelingen niet meer mogen uitvoeren. Dat terwijl je zonder enig professioneel advies zowel online als in supermarkten, drogisterijen en apotheken zomaar een leesbril of contactlenzen kan kopen, … We zullen ook als optometrist meer moeten doorverwijzen naar de oogarts voor een brilvoorschrift.”

Voor wie dringend op zoek is naar een (lees)bril, kan dat vervelend worden, want de wachttijden bij de oogartsen zijn nu al heel lang. Tijdig doorverwijzen naar de oogarts, dat heeft Lien altijd al wel gedaan. “Een regelmatig bezoek daar om de gezondheid van de ogen te evalueren, blijft absoluut nodig.”

Computerschermen

Tegelijk probeert ze haar klanten met specifieke klachten ook zelf bij te staan. Zo lanceerde ze twee jaar geleden een gamma brillen voor kleurenblinden. “Die blijven een succes en bieden vaak meer comfort en contrast bij de dagdagelijkse activiteiten”, vertelt ze. “En ook de nieuwe myopie remmende glazen voor kinderen zijn aan een opmars bezig. Kleinere kinderen zitten veel vaker dan vroeger te lang voor een computerscherm. Dat is nefast voor hun ogen, hoe hoger de bijziendheid, hoe groter de kans op netvliesloslatingen en dergelijke”

Optiek Casteur viert zijn twintigste verjaardag op zaterdag 27 en zondag 28 mei (telkens van 10 tot 18 uur). “Ik geef dan 20% korting op alle monturen en zonnebrillen, je kunt ook je aankoop terugwinnen (loting op zondag om 18 uur). Op zaterdag kun je er ook een originele irisfoto laten nemen. En er is de 1+1-actie op de monturen van Stef Design.”