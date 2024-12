Oponthoud bij bouw nieuwe vestiging Albert Heijn: Werken liggen al ruim twee maanden stil na klacht van buurtbewoner

De doelstelling om de nieuwe Albert Heijn in Jabbeke nog dit jaar te openen wordt niet gehaald. De werken liggen stil door een klacht van een buurtbewoner. “De parking werd op bepaalde punten te veel opgehoogd, wat voor problemen met de waterhuishouding kan zorgen”, zegt schepen Claudia Coudeville.

Niets staat de komst van Albert Heijn in Jabbeke nog in de weg, zo kopten we in de zomer van 2023 nog in deze krant. De gemeente Jabbeke had toen inderdaad een omgevingsvergunning afgeleverd, er waren geen bezwaren meer en de sloop van de verlaten panden op de site waar het nieuwe warenhuis zou gerealiseerd worden, kon opgestart worden. Intussen is de bouw al flink opgeschoten maar toch kwam er een kink in de kabel. De werkzaamheden liggen al een goeie twee maanden stil.

“Er is een klacht binnengekomen van een buurtbewoner over de werkzaamheden die niet volgens de vergunning zouden uitgevoerd worden”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Claudia Coudeville (cd&v). “En uit de vaststellingen ter plaatse door onze diensten blijkt ook dat dit effectief zo is. Het gaat dan vooral over de parking die te veel opgehoogd zou zijn. Dat zou er kunnen voor zorgen dat er problemen ontstaan met de waterhuishouding op en rond de site. En uiteraard moet er vermeden worden dat er wateroverlast ontstaat voor de omgeving.”

Aanpassingen

“Een aantal zaken kunnen geregulariseerd worden, mits gemotiveerde aanvraag, maar andere zullen toch effectief moeten aangepast worden op het terrein. Waar de parking effectief te hoog is, zal er moeten ingegrepen worden om het euvel te herstellen. Tot zolang er geen regularisatie-aanvragen zijn, die dan ook nog moeten goedgekeurd worden, kunnen de werken inderdaad niet hervat worden.”

En dat is toch wel een streep door de rekening van de groep Albert Heijn, die al een Facebookpagina had geopend voor de vestiging in Jabbeke. Daarop staat onder meer te lezen dat er medewerkers gezocht worden voor de vestiging die ‘nog dit najaar’ zal openen. Dat zal alvast niet meer lukken. Bij Albert Heijn was niemand beschikbaar voor commentaar.