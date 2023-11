Opnieuw winterse gezelligheid bij Dankbar

In een ruim pand in de Sint-Salvatorskoorstraat – dat door het jaar dienst doet als opslagruimte – kun je ook dit jaar weer terecht in winterbar Dankbar.

Deze winterbar, die opent op vrijdag 10 november, werd in 2019 opgericht door La Casita-uitbaatster Nina Corty en haar partner Lode Maryssael. De Dankbar is een mooi alternatief voor wie wel wil genieten van de kerstsfeer maar liever niet in de koude aan een drankkraam op de kerstmarkt staat. “De bar is 7 dagen op 7 geopend geopend, telkens van 14 uur tot middernacht. En dit tot 14 januari volgend jaar. Het concept blijft grotendeels gelijk maar we hebben het interieur nog wat warmer gemaakt, alles eens opnieuw geschilderd en er is nu ook een mooie geveldecoratie bijgekomen”, zegt Nina Corty. “We voorzien regelmatige ook akoestische concertjes en er komt ook een koor optreden. ” De uitbaters zorgden opnieuw voor een leuke, originele eetkaart met onder meer crispy frietjes met kruiden en kaas of een plankje charcuterie. We hebben ook aandacht voor gezonde en vegan hapjes. Wat de dranken betreft hebben we Chouffe, Cherry Chouffe en Cristal van ’t vat. Daarnaast hebben we ook een reeks speciaalbieren op fles zoals vedett IPA, Duvel en een hele reeks alcoholvrije alternatieven. Bij de opening komt trouwens de bekende Brugse muzikant Stevie, uitbater van Joey’s Bar, een concertje geven”, besluit Nina. (PDV)

Info via ‘Dankbar Brugge’ op Facebook.