Opnieuw erkenning voor Wijngoed Mikken in Rumbeke

Naast de rode, witte en roséwijn van het Rumbeekse Wijngoed Mikken werd ook hun digestief ‘Shrapnel’ bekroond met het label ‘100 % West-Vlaams streekproduct’. “Een belangrijke erkenning voor alle energie en passie die we er de voorbije jaren in hebben gestopt”, klinkt het bij wijnbouwer Marc Dewulf.

Hun witte wijn Mr. Grey, rosé Midsummer, rode variant Monaco en digestief vielen blijkbaar in de smaak van de jury. “Drie personen van die erkenningscommissie kwamen langs om ons totaalconcept te beoordelen”, vertelt Marc Dewulf, wijnbouwer, bioloog van opleiding en werkzaam als vertegenwoordiger in de farmaceutische sector. “Ze evalueren je wijnmakerij, proeven het product en controleren of alles aan de kwaliteitsnormen van dit label beantwoordt. Authenticiteit, het ambachtelijke karakter, een onberispelijke kwaliteit en een band hebben met de streek zijn de belangrijkste voorwaarden.”

Natuurlijk zijn Marc Dewulf (53) en zijn echtgenote Charlotte Loosveld (48) uitermate trots op deze erkenning. “Ons idee van een wijndomein ontstond uit de innerlijke drang om iets tastbaars te willen doen en nalaten voor onze omgeving”, zegt Marc.

“Genieten van heerlijke wijnen en leerrijke wijndegustaties zijn altijd mijn passie geweest. Na een opleiding wijnbouwer-wijnmaker bij Syntra, plantten we in mei 2017 onze eigen proefwijngaard aan in de Moorsleedse Diepestraat. Twee jaar geleden konden we een eerste keer oogsten en vorig jaar presenteerden we onze allereerste wijnen aan het grote publiek. Daarna kregen we de kans om nog een tweede perceel aan te kopen. Ons wijngoed beslaat momenteel één hectare druivenranken met bijna 4.000 stokken. Na mijn opleiding ben ik wat aan het experimenteren geslagen”, vertelt deze gepassioneerde wijnbouwer.

Rosé is unicum

Marc heeft een voorkeur voor rode wijn maar hun eigen rosé vindt hij ook bijzonder geslaagd. “Onze rosé, die de naam Midsummer kreeg, is een unicum omdat we de allereerste Belgische wijnbouwers zijn die ons wagen aan een rosé van Cabernet Dorso. Een ideale aperitief- of loungewijn met toetsen van cassis en rood fruit.”

“Onze gelauwerde witte wijn, Mr. Grey, is een frisse droge en minerale pinto gris, Italiaanse stijl. In de neus ontdekt men aroma’s van peer en ananas en in de mond proeft men citrus en een knapperige appel. Perfect als aperitief maar ook een zalige aanvulling bij asperges.”

“Onze rode wijn, Monaco, is geproduceerd met de Acolon-druif. Het duurt drie jaar voor die geconsumeerd kan worden. Vorige week werd de wijn overgepompt in twee Franse eiken vaten uit de Bourgogne-streek waar die het komende jaar verder op rijpt. Dit najaar waren die vaten met een totale capaciteit van ongeveer 560 flessen in twee weken uitverkocht.”

Marc en Charlotte blijven razend ambitieus. “Naast de uitbreiding van aangeplante rassen, richten we ons nu ook op Auxerrois-druiven, waarmee we in de toekomst mousserende wijnen hopen te produceren.”

In onze provincie zitten volgens Marc momenteel zo’n 20-tal hobby- en professionele brouwers. “Vooral het heuvelland heeft een bijzondere beschermde oorsprongsbenaming waar wij ook graag naartoe willen werken. Onze grondstoffen komen uit de West-Vlaamse klei, wat een specifieke smaak geeft en waarmee de terroir-eigenschappen van onze wijnen worden benadrukt. In Roeselare ben ik voorlopig de enige. Ook in Torhout en Brugge zijn er enkele beloftevolle wijnliefhebbers aan de slag. Deze ambachtelijke stiel zit dus echt wel in de lift.”

“Vorig jaar is er terug massaal aangeplant. Als je een druivelaar in de grond stopt, kun je ten vroegste drie jaar later oogsten. Geduld is dus een belangrijke eigenschap. Er zijn drie drukke periodes. In de winter wordt er gesnoeid. In het voorjaar staan de ranken in bloei. Hierdoor groeit de plant enorm snel en moet je terug snoeien om een evenwicht te creëren tussen het aantal trossen en aantal bladeren die eraan groeien. Tijdens het oogsten steken we natuurlijk nog een extra tandje bij. Het is de bedoeling om in de toekomst per jaar naar 5.000 à 6.000 liter wijn te gaan.”

Marc heeft tegenwoordig ook de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een tweetal Sloveense en Italiaanse merken die materialen verdelen om een wijnmakerij in te richten. “Mijn eigen zoektocht zorgde ervoor dat veel geïnteresseerden bij mij langskwamen. Die opgebouwde expertise mondde uit in deze volgende stap. Onze toekomst oogt rooskleurig’, klinkt het enthousiast.

“Ons volume zal terug toenemen en volgend jaar verhuist onze wijnmakerij naar het centrum van Rumbeke, in de Lekkenstraat, waar de vroegere bier- en kolenhandel van Michel Feys gevestigd was. De geschiedenis van dat pand beantwoordt perfect aan het Urban Winery-concept dat wij voor ogen hebben. Wijn maken van mijn eigen druiven met daarnaast diezelfde druiven uit lokale wijngaarden, die de eigenaars niet zelf kunnen verwerken. Stel dat tuinbouwers twee hectare druivelaars aanplanten maar geen kennis van zaken hebben, dan kunnen wij dat perfect in hun plaats.”

POM West-Vlaanderen en Inagro geeft met dit kwaliteitslabel terug 23 puur West-Vlaamse hoeve- en streekproducten loon naar werk. In totaal kregen nu reeds 564 erkende streekproducten en 410 producenten en verkooppunten dit label.

