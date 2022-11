Opnames van videoclip met Koen Crucke in kazerne Sijsele

In de voormalige militaire kazerne in Sijsele vonden opnames plaats voor een videoclip van het Brugse productiehuis Redhead.TV. In de clip is ook een rolletje weggelegd voor Koen Crucke.

“In 2023 ben ik tien jaar actief in de sector van de videoproductie en dat leek me het goede moment om ons bedrijf eens extra in de kijker te zetten”, zegt Jef Mattheeuws van Redhead.TV. “Ons bedrijf legt zich toe op commerciële videoclips. In ons klantenbestand zitten toch ook wel wat grote bedrijven zoals Liantis en ING. En we leveren ook content aan reclamebedrijven.”

Boysband

“In de clip spelen we met vijf mensen van het bedrijf de leden van een boysband. over zaken die horen bij onze functies en herkenbaar zijn in de sector. Maar dat wel gebracht met de nodige zelfspot”, verduidelijkt Jef Mattheeuws. “In het verhaaltje komen we met groot vertoon en onder meer een helikopter aan bij de loodsen van de voormalige militaire kazerne in Sijsele. Daar worden ze echter geconfronteerd met een nogal nukkige, norse conciërge; een rol van Koen Crucke. Later in het filmpje ‘ontdooit’ de conciërge echter en zingt en danst hij mee met de boysband.”

“Toen ik de vraag kreeg om mee te werken, heb ik niet lang getwijfeld. Ik werk graag samen met jonge gedreven mensen”, liet Koen Crucke verstaan. “Dit is ook een speciale locatie. Misschien moet ik hier wel eens een concert geven!” (lacht)

(PDV)