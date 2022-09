Opening nieuw kantoor MB Boekhouding & Fiscaliteit

In zijn huidige vorm en onder deze naam bestaat het kantoor pas sinds juni 2021 maar de bestuurder Tom Simoens heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring als boekhouder, accountant en belastingconsulent op zijn teller staan.

In 2015 werd hij zelfstandig en behaalde hij zijn titel als gecertificeerd fiscaal accountant. Begin 2022 werd de samenwerking aangegaan met MB Boekhouding & Fiscaliteit uit Maldegem. Het is de bedoeling om de MB-groep samen met zijn zakenpartner, Michael Baute, verder uit te bouwen. De verhuis naar het nieuwe, ruimere en modernere kantoor is daarin een eerste stap. Momenteel werkt Tom op kantoor samen met 2 medewerkers maar gezien de schaarste op de arbeidsmarkt houden ze continu hun ogen open voor nieuw talent of opportuniteiten.

In tegenstelling tot vele accountantskantoren zijn nieuwe klanten echter nog steeds welkom. Ook de kleinere KMO of ondernemer in bijberoep is en blijft meer dan welkom. “Met MB leggen we de focus op uitgebreide, persoonlijke en kwalitatieve dienstverlening en deze instelling ligt ook aan de basis van deze groei. Enkele kernpunten van het kantoor zijn communicatie, digitalisering en adviesverlening. We zijn bij MB Boekhouding & Fiscaliteit geen grijze muizen die enkel cijfers inbrengen. We denken samen met de klant kritisch na, om tot een pasklaar voorstel te komen. We profileren ons als ondernemersadviseur van de KMO. Het is onze missie om ondernemers, groot en klein, te ontzorgen en te laten groeien door hun te ondersteunen op verschillende vlakken: boekhoudkundig en fiscaal uiteraard maar ook financieel en organisatorisch”, weet Tom Simoens te vertellen. “De samenwerking tussen Maldegem en Oostkamp zorgt voor een synergie in expertise en de mogelijkheid om de manier van werken aan een nog breder publiek aan te bieden. Iedereen is dus ook welkom voor een vrijblijvend gesprek om te bepalen hoe we een meerwaarde kunnen bieden aan hun verhaal”. (GST)