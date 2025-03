Opendeurdag op het Industriepark Beernem

Negen bedrijven van het industriepark van Beernem openen op 22 en 23 maart hun deuren. Tijdens de gezamenlijke opendeurdag kunnen bezoekers de deelnemende bedrijven bezoeken, demonstraties volgen en genieten van een hapje en een drankje.

Met een groep gelijkgestemden organiseerden verschillende bedrijven van het industriepark van Beernem een aantal jaar geleden voor het eerst een gezamenlijke opendeurdag. Zaterdag 22 en zondag 23 maart is dat opnieuw het geval, deze keer met volgende bedrijven: Nipaco Storme, Group Vlaeminck, Overland Adventures, Brandt Natuursteen, Vän Concepts, La Terra+, Tuinmachines Van Vynckt, Prolectro, Kopelino en bakkerij Aernoudt.

Krachten gebundeld

Johannes Mortier van Prolectro zet zich al een aantal jaar in voor de organisatie en communicatie van het evenement. “Eigenlijk merkten we op een gegeven moment dat het erg veel werk vergt om als bedrijf alle organisatie en promotie voor een opendeurdag te organiseren. Toen hebben we de krachten gebundeld en sindsdien komen we samen naar buiten.” Naast een gezamenlijke promotie en organisatie van de opendeurdagen, behoudt elk bedrijf zijn eigenheid. “Op die manier kiest elk bedrijf op welke manier het een opendeurdag wil organiseren. Het is bovendien leuk dat er zowel winkels als bedrijven deelnemen. Sommige bedrijven hebben alleen een atelier, daar kan je als buitenstaander normaal nooit binnen. Nu is dat wel het geval.” Tijdens het opendeurweekend valt er bij de deelnemende bedrijven heel wat te beleven. “Van workshops tot acties, demonstraties, animatie en promoties, er gebeurt heel wat. Het is ook leuk dat bakkerij Aernoudt deelneemt, zij liggen heel centraal en daar kan je terecht voor een koffie of een taartje.”

Zoektocht

“Verbindende factor tussen de deelnemende bedrijven is dat er opnieuw een prijs te winnen is met een zoektocht, een ballonvaart voor twee personen. Hoe meer bedrijven je bezoekt, hoe makkelijker je het antwoord vindt en kan winnen.” (foto AVH)

De opendeurdag vindt plaats van 9 tot 17 uur op 22 en 23 maart. Meer informatie via www.visitbeernem.be/nieuws/opendeurweekend-bedrijvenpark-beernem-2025.