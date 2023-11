Opendeur in nieuwe Isogym

In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 november is er een opendeurweekend in de nieuwe locatie van Isogym in de Roeselaarsestraat 505. Op vrijdag houden ze een receptie voor de trouwe klanten.

“Het begon krap te worden in de Stationsstraat en dus waren we al even op zoek naar een nieuwe locatie waar we meer parkeergelegenheid hebben en over een grotere oppervlakte beschikken om nieuwe toestellen te plaatsen”, opent Jan Vanhulle (29) die begin 2017 Isogym in de Stationsstraat in Izegem overnam van Jan Vansteenkiste die de gym was begonnen in 1985. Ondertussen zullen we ook voor een ruimer aanbod zorgen met onder meer trainingen voor kleine groepen.”

“Niet alleen is de gym esthetisch mooier aangekleed, er zal ook meer beweegruimte tussen de machines zijn”, vult Camille Van Marcke aan. “Bovendien zijn we voorzien van een gezellige bar waar iedereen sowieso welkom is ook zonder te sporten. De sporters kunnen achteraf wat blijven hangen, want we staan voor een familiale thuissfeer.”

De verhuizing betekent niet meteen een prijsverhoging. “We willen competitieve prijzen toepassen. We zijn een stuk goedkoper dan veel grote ketens en willen dat zo houden. In die prijs inbegrepen, bieden we ook een schema aan indien gewenst.”

De openingsuren worden uitgebreid en er wordt een systeem getest met een ‘tag’ om binnen te kunnen zonder dat er iemand aanwezig is. Er zijn ook lockers met code om kostbare spullen in op te bergen.

Uitgebreid aanbod

“Alle machines zijn zorgvuldig uitgekozen”, gaat Jan verder. “We hadden al veel, maar nu beschikken we over alle high-end fitnesstoestellen. Ons aanbod onderscheidt zich van andere gyms. Niet alles is van eenzelfde merk omdat geen enkel merk op elk gebied het beste aanbod heeft. Maar er zullen ook nog heel wat toestellen mee verhuizen vanuit de oude gym. Zo blijft het herkenbaar en is er een geleidelijke overgang met de nieuwe toestellen.”

Tijdens het openingsweekend kunnen mensen die nog geen lid zijn gratis de nieuwe fitness komen uitproberen. Bovendien wordt er een gratis jaarabonnement verloot onder de aanwezigen. Openingsuren van 9 tot 17 uur. (RV)