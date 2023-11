De OPC Parkeershop verhuist van locatie. Vanaf maandag 20 november vind je de shop terug in de Notebaertstraat 6 en niet meer op de vertrouwde locatie in de Paul Devauxstraat 16. Je kan terecht in de parkeershop voor informatie over het parkeerplan, als je je parkeerretributie meteen wil betalen, voor de aanvraag en aflevering van een parkeervergunning of met een klacht. De openingsuren blijven ongewijzigd.