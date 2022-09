Op Open Bedrijvendag in Brugge kun je proberen te ontsnappen uit een politiecel…

Wil je eens proberen te ontsnappen uit een Brugse politiecel? Of bestuur je liever een mijnenveger van de Marine via je laptop? Op zondag 2 oktober kun je het ervaren tijdens de 32ste Voka Open Bedrijvendag.

Meer dan 200 bedrijven zwaaien fysiek de deuren open en via Voka Open Bedrijvendag virtueel kan je bij meer dan 50 organisaties onlien rondleidingen volgen. Het thema dit jaar is Samen Ondernemen, Samen Groeien, Samen Deuren openen. Maar de acterliggende gedachte is : Job! Jobs! Jobs!

Vacatures

Dat blijkt ook uit de vele vacatures bij zes deelnemende Brugse bedrijven. Zij zijn koortsachtig op zoek naar extra personeelsleden en hopen vele bezoekers warm te maken voor een job in hun onderneming of organisatie, tijdens Open Bedrijvendag. Bijgevolg tonen ze hun bedrijf van de mooiste zijde en zetten zondag vele leuke acitiviteiten op touw.

Brugs schepen van Werk en Ondernemen is alvast een groot voorstander van Open Bedrijvendag: “Het biedt bedrijven een uitgelezen kans om het brede publiek en kijkje achter de schermen te laten nemen. Vermits vele bedrijven tientalen vacatures hebben, is dit belangrijker dan ooit.”

“Brugge heeft met 5,5 procent de laagste werkloosheidsgaad van alle Vlaamse centrumsteden. Studenten die hier afstuderen, kunnen onmiddellijk aan de slag. Met Open Bedrijvendag trekken we hopelijk ook wat mensen, die nu elke dag in de file naar Brussel zitten, over de streep. De deelnemers zijn binnen hun speerpunt stuk voor stuk sterk bezig met innovatie.”

Sexy drones

“Het is de achtste keer dat wij deelnemen an Open Bedrijvendag, elk jaar opnieuw worden wij overspoeld door belangestellenden. Drones zijn nu eenmaal sexy tegenwoordig”, glimlacht Elvin Van Herck, zaakvoerder van Noordzee Drones. “Telkens opnieuw zijn de bezoekers verrast, ze denken dat drones enkel gebruikt worden om vanuit de lucht te filmen of te fotograferen. Er zullen demonstraties zijn met diverse toepassingen, zoals onze nieuwe ‘spuitdrone’ voor de landbouw. Uiteraard mogen op ons 6 hectare groot domein in de Zeebrugse achterhaven drones uitgetest worden, onder de begeleiding van een instructeur.”

Politie Brugge pakt in het politiehuis langs de Coiseaukaai uit met dertig activiteiten. “Het meest spannend wordt onze escape room: bezoekers krijgen tien minutne de tijd om te proberen te ontsnappen uit een politiecel”, zegt woordvoerder Lien Depoorter. Hondenpatrouille en motorrijders – de Brugse ‘zwaantjes’ – houden demonstraties. En uiteraard organiseert de lokale politie een jobbeurs. Spectaculaire filmpjes moeten al wie geïnteresseerd is in een job bij de poltiie overtuigen.

Technofestival

Nog verbluffender wordt het tijdens het Open Bedrijven Weekend – zaterdag en zondag – bij de Marine in Zeebrugge. “Onze basis is omgetoverd in een technofestival met deejays, vlammenwerpers en foodtrucks. Cyberfans en gamers hun hartje zullen kunen ophalen: ze kunnen vanop 20 kilometer afstand een mijnenveger opdrachten geven. We kunnen 8.000 belangstellenden tegelijkertijd ontvangen. Maar ons filmpje werd al 700.000 keer geliked op de sociale media. Hopelijk komen al die mensen niet op hetzelfde moment”, knipoogt Olivier Vogels, woordvoerder van de Marine.

Het BMCC, het nieuwe Brugse beurs- en congrescentrum, houdt het wat soberder. “We merken dat één opendeurdag niet voldoende was, er stan teveel neuzen van nieuwsgierige Bruggelingen afgedrukt op onze vensters. Ze willen weten hoe het eraan toe gaat. Alleen al het zicht op Brugge vanuit onze vergaderlokalen is de moeite waard. Toevalig is er op 2 oktober ook een stoffenspektakel: een beurs over stoffen en naaien”, aldus directeur Sarah Cornand.

Warmtenet

Tom Espeel wijst er ons op dat IVBO al veertig jaar lang afval verwerkt: “Wat velen niet weten is dat wij een innovatieve en CO²-neutrale energiecentrale zijn. Via de verbranding van het afval wekken wij warmte op voor bedrijven, het AZ Sint-Jan, de Brugse gevangenis en diverse sociale woningen in de Sint-Pietersmolenwijk en Duivekete. Ons warmtenet verwarmt al een deel van Brugge, we hopen het in de toekomst te kunen doortrekken naar de Brugse binnenstad. Op Open Bedrijvendag zullen de bezoekers de drie ovenlijnen van nabij kunnen zien.”

Niko Dierickx, algemeen directeur van het AZ Sint-Lucas, wou aanvankelijk de 55ste verjaardag van dit Assebroekse ziekenhuis vieren tijdens Open Bedrijvendag in 2020. Maar corona stak er een stokje voor, de deelname werd twee jaar uitgesteld. Momenteel ligt er voor het ziekenhuis een grote bouwput, waar de apotheek, kantoren en magazijnen zullen ondergebracht worden.

“In feite zijn wij een bedrijvencentrum, met verschilende afdelingen. Bezoekers worden rondgeleid in de jeugdpsychiatrie, ze kunnen een blik werpen in een operatiezaal en er zijn samen met de brandweer demonstraties van interventies met de MUG en PIT-teams. We hebben momenteel zestig vacatures, hopelijk raken die onder meer dank zij dit initiatief ingevuld”, aldus Niko Dierickx.

Info: www.openbedrijvendag.be