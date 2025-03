Op ontdekking met Wicked Wisky Compagnie

De Wicked Wisky Compagnie proeft al sinds 2012 het betere levenswater van Schotland. “We zijn trots op ons bestaan en doen het goed. Een recent hoogtepunt was onze eerste clubbotteling: een erg gelimiteerde oplage van een GlenAllachie 8 jaar oud, gebotteld door Asta Morris. Waar we vooral trots op zijn, is dat onze filosofie doorheen de jaren dezelfde is gebleven. We zijn nog steeds ‘wicked’, een club met een hoek af”, zegt voorzitter Giovanni Laleman. “Op onze tastings serveren we telkens 6 tot 7 whiskies. Naast tastings bezoeken we al eens een festival. Lidmaatschap is mogelijk (40 euro/jaar), maar geen noodzaak om deel te nemen aan onze tastings. We houden de prijzen bewust erg democratisch.” Alle info: www.wickedwhiskycompagnie.be, Facebook en Instagram. (TVA/foto PM)