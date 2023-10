Oostkamps transportbedrijf TransWest in Franse handen “We delen dezelfde waarden”

Recent werd bekendgemaakt dat het Oostkampse transportbedrijf TransWest, gelegen in de Kampveldstraat, overgenomen wordt door de Franse transportreus Stef Group. Daarmee wil de groep zijn activiteiten uitbreiden in de distributie van diepvriesproducten. Ze beschikken door de overname nu over zes vestigingen in België.

TransWest is specialist in de distributie en logistiek van diepgevroren voeding. Al meer dan 65 jaar heeft het bedrijf een uitmuntende reputatie als betrouwbare en duurzame transportpartner. Gevestigd in West-Vlaanderen, de achtertuin van de Vlaamse agro-industrie, bevinden ze zich op een kruispunt van wegen dat de grootste steden van West-Europa met elkaar verbindt. Sinds deze maand is TransWest lid van Stef Group, de Europese leider op het gebied van levering van voeding.

Diepvries

TransWest stelt meer dan 200 werknemers te werk en beschikt over 250 voertuigen. Het bedrijf werd in 1957 opgericht door Jozef Lambrecht en wordt geleid door zijn zonen Jan en Paul. Transport op een kwalitatieve manier organiseren in de Benelux, Frankrijk en Duitsland was van bij de start de drijfveer van oprichter Jozef Lambrecht. De naam TransWest maakt dat ook duidelijk. De klemtoon lag van in het begin op vervoer van voeding voor diverse klanten. In 1983 deed de eerste koelkastoplegger zijn intrede en startte het transport van diepvriesgroenten. In 1993 volgde een eerste diepvriesmagazijn. In 2022 puurde het transportbedrijf een nettowinst van 2 miljoen euro uit een omzet van 66,8 miljoen euro.

Zelfde naam en logo

De overname door Stef Group komt er omdat de derde generatie Lambrechts niet de intentie heeft om de leiding van het bedrijf TransWest op zich te nemen. Wel blijven Jan en Paul Lambrecht verantwoordelijk voor TransWest en verandert er naar eigen zeggen niets voor het personeel. Ook de naam en het logo blijft voorlopig bestaan. “Het is nu vooral belangrijk om de rust te bewaren binnen de firma en verder te werken naar het personeel en naar de klanten toe”, vertellen bronnen dicht bij het bedrijf.

Paul en Jan Lambrecht: “Stef Group en TransWest delen al vele jaren dezelfde waarden en tradities: betrouwbaarheid, stabiliteit, expertise in de koude keten en de ambitie om uit te blinken. Door de diepvriesdivisie van Stef in België te worden, bereiden TransWest en haar medewerkers zich voor op een mooie toekomst, aangedreven door de groei van de logistiek en distributie van diepvriesproducten in België en naar de omringende landen.”

Zesde vestiging

Stef Group is sinds 1989 aanwezig in België en is net zoals TransWest gespecialiseerd in transport en logistieke diensten voor verse voedingsproducten binnen België. Stef België telt 500 werknemers en een wagenpark van 150 voertuigen. Om haar binnenlandse en internationale transport- en logistieke activiteiten uit te voeren, steunt Stef België op een netwerk van vijf vestigingen in Wallonië en Vlaanderen, waaronder een nieuw magazijn voor verse producten dat in april 2023 in Tubeke werd geopend. Met de overname van het Oostkampse TransWest beschikken zij nu over een zesde vestiging met een toch wel sterke specialisering in diepvries transport en opslag. “We zijn verheugd dat we dit akkoord met TransWest hebben bereikt. Deze overname wordt gemotiveerd door het sterke complementaire karakter van onze twee bedrijven en onze teams, die bekend staan om hun professionaliteit. Het zal Stef België in staat stellen haar dienstenaanbod uit te breiden om beter tegemoet te komen aan de behoeften van haar klanten in de diepvriessector”, aldus Christophe Gorin, Managing Director Noord-Europa van Stef Group.

De voltooiing van de overname is gepland voor einde oktober 2023. Financiële details over de deal zijn er niet.