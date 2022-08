Oostendse garnalenfabriek Morubel komt in Canadese handen

Morubel bestaat sinds 1954 en is de Europese marktleider voor alles wat diepgevroren garnalen te maken heeft. In 2014 werd het bedrijf nog overgenomen door het investeringsfonds Bencis. Nu komt het dus in handen van het Canadese bedrijf Cooke, dat gespecialiseerd is in zeevruchten. Hoeveel er voor de overname neergeteld werd, is niet bekend.

Het Oostendse bedrijf was oorspronkelijk gespecialiseerd in het zouten en drogen van vis voor export naar Afrika, maar veranderde in de jaren ’70 van koers door de Europese visquota en de mindere beschikbaarheid van vis. Vanaf de jaren ’80 werden garnalen de core business van het bedrijf. De huidige fabriek op de Oosteroever werd gebouwd in 1993 en is 37.400 vierkante meter groot, telt drie productielijnen, een dooilijn, zes verpakkingslijnen en produceert jaarlijks 14.000 ton. In het bedrijf werken zo’n honderd werknemers en worden jaarlijks zo’n 18.000 ton garnalen, maar enkele andere zeevruchten, verwerkt.

Morubel werd in 2014 nog overgenomen door Bencis Capital, een investeringsgroep dat gevestigd is in Amsterdam. Het bedrijf komt nu in handen van het Canadese Cooke, dat zalmkwekerijen heeft in Canada, de Verenigde Staten, Chili en Schotland. Daarnaast heeft het een afdeling zeevruchten en wilde visserij in Noord- en Zuid-Amerika. Het is bovendien ook de eigenaar van een van de grootste garnalenkwekerijen van Latijns-Amerika. Cooke heeft een jaarlijkse verkoopomzet van 1,82 miljard euro. Hoeveel de overname gekost heeft is niet bekend gemaakt.

Bij Morubel was niemand bereikbaar voor commentaar.