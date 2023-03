Oostends softwarebedrijf ZoraBots haalt opnieuw miljoenencontract binnen

Na een eerste internationaal contract in Saudi-Arabië sluit het Oostendse softwarebedrijf ZoraBots een tweede groot contract af in het buitenland. Het Canadese Arco Information sloot een miljoenendeal met ZoraBots voor de aankoop en herverdeling van ZBOS licenties en services de komende vijf jaar. “Dit is de volgende grote stap voor ons bedrijf”, lichten CEO’s Tommy Deblieck en Fabrice Goffin toe.

De focus van ZoraBots lag in eerste instantie op het ontwikkelen van robots voor de gezondheids- en hospitalitysector met als doel het welbevinden van mensen te verhogen en de contacten tussen mensen te versterken. Door het groeiende succes verruimde Zorabots haar activiteiten naar andere sectoren en nieuwe ‘smart solutions’.

Het Zorabots-team focuste zich op het ontwikkelen van technologische oplossingen op maat in sectoren zoals het onderwijs en de verkoopssector. De opgedane kennis en ervaring resulteerden uiteindelijk in het ontwikkelen van ‘smart software’ gericht op het aansturen en linken van robotica en smart-devices. Dat levert hen momenteel al een tweede miljoenencontract op. ZoraBots heeft met hun ZBOS een softwareplatform met een eenvoudige bediening om processen vlot te laten verlopen en dat telkens opnieuw, ook onder gewijzigde omstandigheden.

Internationale erkenning

Arco Information zal het ZBOS softwareplatform de komende jaren uitrollen en integreren bij haar klanten en ook bij nieuwe klanten het ZBOS softwarplatform gaan gebruiken. Het bedrijf zal hiervoor de volgende vijf jaar ZBOS licenties herverdelen. Dit bovendien met een maandelijkse recurrente opbrengst per licentie voor ZoraBots en Arco”, legt Fabrice Goffin uit.

Een nieuw internationaal contract en dat in een land als Canada, met een bedrijf dat wereldwijd klanten heeft, zoals Rogers Communications in Canada, Tenet Healthcare in de VS of het UZ Gent en Brussels Airport in België, betekent dat ZoraBots volop voor groei kiest.

“Voor ons als Vlaams bedrijf is dit de tweede grote stap in onze groei, een stap van groot strategisch belang. De termijn van vijf jaar voor de aankoop en herverdeling van de ZBOS licenties en de recurrente opbrengst per licentie betekent internationale erkenning van onze software, van het unieke systeem dat we hebben ontwikkeld. Daarop willen we vandaag verder bouwen: eerst en vooral met extra medewerkers om ons bedrijf te versterken”, vertelt Fabrice Goffin. “

We behouden vandaag onze blik op de wereld en zetten Vlaanderen mee op de kaart als innovatieve regio en daar zijn we trots op. Nu is het een kwestie van te blijven innoveren en ondertussen kijken we al vol ethousiasme uit naar de volgende projecten.”