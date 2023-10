Oostends maatwerkbedrijf Duinenwacht neemt intrek in duurzame nieuwbouw: “Nieuwbouw was de enige optie”

Duinenwacht, een Oostends maatwerkbedrijf dat instaat voor verschillende opdrachten, heeft een nieuwbouw. Momenteel stelt Duinenwacht ruim 65 mensen met een beperking te werk. Met de nieuwbouw wil het maatwerkbedrijf verder uitbreiden en meer tewerkstellingskansen creëren in het kader van sociale tewerkstelling.

Het maatwerkbedrijf zag het levenslicht in 1999 en werd opgericht met de bedoeling om mensen die langdurig werkloos of kortgeschoold zijn, een duurzame tewerkstelling aan te bieden. “Onze voornaamste bezigheden zijn groenonderhoud voor gemeenten, de provincie, bij bedrijven en in de natuurdomeinen van de Vlaamse overheid”, legt Franky Cooleman uit.

“Anderzijds behoren ook bouwactiviteiten tot ons takenpakket. Het gaat dan om kleine renovatiewerken, klusjes, energiebesparende maatregelen, dakisolatie, energiescans, controle en onderhoud van hydranten en schilderwerken.”

Het bedrijf dat tot voor kort in de gebouwen van maatwerkbedrijf Oesterbank gevestigd was, barstte uit haar voegen. Tot in 2021 een overeenkomst uit de bus kwam met Kringwinkel Kust voor een stuk grond van 7.650m2 naast de Kringwinkel in de Karperstraat. “Een aantal voorzieningen waren verouderd”, duidt Kristof Denys. “We opereerden vanuit bureaucontainers en een nieuwbouw was de enige optie.”

Zonnepanelen en elektrische fietsen

Uiteindelijk werden de plannen getekend en zo kwam een nieuwbouw tot stand met 800m2 burelen, vergader- en sanitaire ruimtes en een loods van 2000m2. In september 2022 werden de bouwwerken aangevat en een jaar later mag Duinenwacht haar intrek nemen.

“We kozen voor een duurzaam verhaal: met zonnepanelen. Daarnaast moedigen we iedereen aan om met de fiets naar het werk te komen. We stellen zelfs elektrische fietsen ter beschikking. En we plaatsen laadpalen om ons wagenpark te vergroenen. Op alle voorziene parkeerplaatsen liggen ook grasdalen”, besluit Dirk D’Hulster.

In de refter stelt het bedrijf warme en koude dranken gratis ter beschikking van het personeel. De nieuwbouw werd gerealiseerd met eigen middelen van Duinenwacht.