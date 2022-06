Oostends bedrijf Metagenics pakt uit met wereldprimeur

Vanaf september brengt Metagenics een voedingssupplement op de markt dat een grotere bescherming biedt tegen diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. Er komen extra jobs bovenop de 40 vacatures die er nu al zijn.

Metagenics is een Amerikaans bedrijf dat al 40 jaar bestaat en haar Europees hoofdkwartier heeft in Oostende. Alles wordt ook geproduceerd in vier vestigingen in de buurt van de Zandvoordeschorredijkstraat. De wereldwijde omzet bedraagt 500 miljoen euro, waarvan 90 miljoen in Europa. Met een stevige groei van 15 procent per jaar is het bedrijf continu op zoek naar medewerkers en plaats. In Oostende zijn er 370 medewerkers.

Het bedrijf komt nu met een nieuw product : Akkermansia Muciniphila. “Genoemd naar één van onze darmbacteria die 15 jaar geleden werd ontdekt. We hebben eigenlijk pas de laatste decennia ontdekt dat deze bacterie heel veel goede zaken doet. Slechte bacteria veroorzaken problemen, zoals diarree, maar als je te weinig goede darmbacteria hebt, dan kom je ook in de problemen. Akkermansia is van de goede soort en die gaan we op grote schaal kweken en pasteuriseren. Niet eenvoudig, want het is een anaerobe bacterie. De verkregen proteïnen worden aangeboden in het nieuwe product“, zegt Stijn Oste, CEO van Metagenics (Europe, Midden-Oosten, Afrika).

voor breed publiek

De toepassing is voor het brede publiek. “Het helpt de suikerspiegel in het bloed te verbeteren en dat helpt om het gewicht onder controle te houden. Artsen en apothekers zullen het product inzetten bij patiënten die pré-diabetes of zwaarlijvig zijn of een risico hebben op hart- en vaatziekten. Het zijn veel voorkomende problemen, want bijna 50 procent van de wereldbevolking loopt kans op één van die aandoeningen.”

Metagenics kondigde woensdag aan dat het product vanaf 5 september zal verkrijgbaar zijn. “Het zal voorgeschreven worden, maar ook voor iedereen beschikbaar zijn in apotheek, online-apotheek en para-pharmacie.”

Extra jobs

Ook voor Oostende is de verdeling van Akkermansia goed nieuws : het hoogtechnologische product wordt weliswaar gemaakt in Italië, maar zal voor extra tewerkstelling zorgen, bovenop de 40 bestaande vacatures. “We verwachten erg veel van dit nieuwe product, want het is echt de eerste keer dat een specifieke bacterie geïsoleerd, onderzocht en in grote getale gefermenteerd werd om te gebruiken in een voedingssupplement.”