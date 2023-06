Ooit dakloos en in schuldbemiddeling, nu openen Jan (46) en Sylvie (42) restaurant: “Vaak niet gegeten om dochters genoeg te kunnen geven”

Als iemand het bewijs is dat je er na een helse periode terug bovenop kan geraken, dan zijn het Jan Mahieu (46) en Sylvie Duerinckx (42) wel. Ooit waren ze dakloos, maar ze knokten keihard terug aan de weg naar boven. Nu maken ze hun droom waar door hun eigen restaurant Chez Nous/Bij Ons te openen in het Permeke Shopping Center in Oostende.

Jan en Sylvie zijn een voorbeeld van hoe het kan zijn als je er maar voor open staat. Ruim achttien jaar geleden kreeg Jan – op een plateau haast – een unieke kans aangeboden. Hij kon als jonge gast dé kok worden van het Hilton hotel in Parijs. Kansen als deze krijg je maar één keer in je leven, dus pakte hij die met beide handen. “We zagen het mooie leven in Parijs al voor ons”, vertelt Jan. “We waren zo verblind door de kans die we kregen, dat we onze opzeg deden van onze woonst, en alles opgaven in België.”

Telefoontje

Alleen kreeg Jan twee uur voor het gezin, dat op dat moment twee dochters had, op de trein naar Parijs zou stappen een telefoontje. “Ze hadden op het nippertje hun oude kok een nieuwe kans gegeven”, gaat het verder. “Onze wereld stortte in. We hadden geen onderdak meer en alles was geregeld om uit België te vertrekken. We leefden op hotel, alleen konden we dat eigenlijk niet betalen. Op die manier kwamen we op straat terecht met onze twee jonge dochters. Verschrikkelijk was het. We stapelden de schulden op en kwamen in schuldbemiddeling terecht. Dat is onze redding geweest.”

Het koppel kreeg uiteindelijk onderdak in een opvanghuis voor koppels in Gent. “Van daaruit zijn we beginnen uitkijken naar een nieuwe woonst en uiteindelijk hadden we die te pakken”, vertelt Sylvie. “Maar we moesten de eindjes elke maand aan elkaar knopen. Die schuldbemiddeling nekte ons. Wij zaten dikwijls dagen zonder eten om onze dochters eten te kunnen geven. Zij waren prioriteit.”

Een droom

Vandaag heeft het koppel het nog steeds moeilijk om over die verschrikkelijke periode te praten, maar ze zijn dan ook trots dat ze er vandaag opnieuw staan. “Dankzij die schuldbemiddeling en door keihard te werken in horecazaken – waaronder Thermae Palace en de keuken van het Casino in Oostende – zijn we er geraakt”, legt Jan uit. “Daarnaast hebben we een mooi potje bijeen kunnen sparen. Mijn grote droom is altijd al een eigen restaurantje geweest, maar die droom was ver weg. Door hard te werken is het ons uiteindelijk gelukt.”

Onlangs opende het koppel het restaurant Chez Nous/Bij Ons in de Permeke Shopping tussen de Alfons Pieterslaan en de Torhoutsesteenweg in Oostende. “Het doet deugd om er opnieuw te staan. We hebben ondertussen vier dochters en het is ook voor hen dat we hard gevochten hebben”, aldus Sylvie. “We hebben afgezien, maar nu kijken we alleen nog naar de toekomst.”

Het restaurant is open van dinsdag tot en met zondag vanaf 8 uur. Je kan er terecht voor ontbijten, dagschotels, klassieke keuken en tearoom. “Ook ’s avonds zijn we open om van de kaart te eten”, besluit het koppel.