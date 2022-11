Ooigemnaar Martijn begint met twee vrienden start-up Facilify

Ooigemnaar Martijn Loosvelt stampte samen met zijn vrienden Edward Maddens en Bram Logghe Facilify uit de grond. Dat bedrijf wil het kmo’s gemakkelijker maken door facilitaire taken zoals het herstellen van een koffiemachine op zich te nemen. “We ontzorgen en verzorgen onze klanten”, klinkt het.

Kortrijkzaan Edward Maddens (29) begon drie jaar geleden op zijn eentje met dat idee. “Ik zag hoe softwareontwikkelaars een ramenwasser moesten reserveren. Daarnaast hoorde ik van vrienden dat grote bedrijven bijvoorbeeld fruit aan hun werknemers gaven, maar dat dat bij kleinere ondernemingen vaak niet het geval was”, legt hij uit. Daarom begon hij dat voor kmo’s extern op zijn eentje te doen. “Loodgieters contacteren bij een verstopt toilet, iemand zoeken om de brandblusapparaten te keuren… Alle lasten voor de werkgever haalde ik van hen weg, zodat ze zich op hun kerntaken konden concentreren.”

Kapotte bureau

Dit jaar haalde Edward er Martijn Loosvelt (26) en Bram Logghe (26) bij. Samen richtten ze Facilify op. Martijn studeerde net als Edward facility management. Softwareontwikkelaar Bram ontwikkelde een QR-code-systeem. “Werknemers kunnen een probleem, zoals een kapotte bureau melden door een QR-code die in het bedrijf hangt te scannen. Een interne werknemer keurt dit goed en vanaf dan is hun probleem ons probleem. Wij zoeken iemand die het bureau snel kan repareren. Het QR-code-systeem bestond al eerder, maar nu koppelen wij er de dienstverlening aan vast. Die meerwaarde maakt ons uniek in Vlaanderen”, weten de drie vrienden. Daarnaast wil Facilify hun klanten ook verzorgen. “Wij houden onze klanten op de hoogte van belangrijke dagen, zoals secretaressedag. Of we bieden kerstsfeerverlichting aan in de kerstperiode. We willen dat mensen zich goed voelen op hun werk. Onze slogan is niet voor niets Happy at work”, besluit Martijn. (NVR)

Meer info: www.facilify.be.