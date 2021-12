“Onze bieren zijn gemaakt van Poperingse hop met het gouden label”

Huisbrouwerij Klondiker uit de Spoorweglaan 2 in Meulebeke mag voortaan maar liefst 14 eigen streekbieren ‘100% West-Vlaams’ noemen. Voor Dirk Cnockaert (52) en zijn echtgenote Kathleen Verbeke (53) betekent deze erkenning de bevestiging dat ze heel goed bezig zijn.

“In 1996 en 1998 ondernam ik samen met enkele vrienden een reis naar Canada om er Klondike en ook Alaska te bezoeken”, aldus Dirk Cnockaert. “We kwamen in contact met goudzoekers en mochten zelfs een dag actief meewerken op de grondclaim. Het vloeibare goud uit mijn brouwerij kreeg dan jaren later ook die naam toegemeten.”

Degusteren

Huisbrouwerij Klondiker werd officieel opgestart in 2017. “Volgend jaar bestaan we dus vijf jaar en dat eerste lustrum zullen we vieren”, gaat Dirk voort. “Hoe ik met bierbrouwen gestart ben? Tijdens mijn legerdienst was ik barman in een hotel-restaurant in het Duitse Brakel. Na mijn legerdienst volgde ik de patroonsopleiding kok in Ieper en behaalde ik ook het diploma van kok. Door mijn passie voor smaken volgde ik eveneens een opleiding chocolatier en bakker. Dan volgde er een eerste poging om zelf een bier te brouwen. Dat smaakte naar meer en zo startte het verhaal van huisbrouwerij Klondiker, de kleinste ambachtelijke brouwerij van het land.”

“We zijn gestart als kleinste ambachtelijke brouwerij van het land”

“Ondertussen heb ik aan 14 bieren het levenslicht geschonken. Witbier, tripel, special Belge, IPA (Indian Pale Ale), fruitbier en quadrupel komen in het assortiment voor. We zorgen altijd dat we met West-Vlaamse producten werken. Ik hecht heel veel belang aan de hop, die halen we in de omgeving van Poperinge en we kiezen dan resoluut voor het gouden label.”

De Bierpoort

“Ondertussen hebben we ook onze eigen taproom, de Bierpoort, leven ingeblazen. Het is een degustatiezaaltje waar de Klondiker-bieren gedronken kunnen worden met eventueel een hapje erbij. De Bierpoort is open op zaterdag vanaf 17 uur, op zondag vanaf 15 uur en is beschikbaar voor feestjes van maandag tot zaterdag”, geeft Dirk nog mee.

“Met het eindejaar in het verschiet pakken we uit met de Klondikers Goodie Box waarin Klondikers-kaas, mosterd, advocaat, confituur, granola, chocolade (gemaakt door de Meulebeekse chocolaterie Cacaoté) met een assortiment pralines met een laagje confituur en hop-ganache, een gepersonaliseerde flessenopener, twee grote flessen Klondikers-bier en twee kleine proefglazen te vinden zijn. Deze box, in beperkte oplage, kost 50 euro”, besluit Dirk.