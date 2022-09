Ontsnap uit Brugse politiecel met escaperoomspel op Openbedrijvendag

Politie Brugge gooit deze zondag hun deuren open naar aanleiding van Openbedrijvendag, ook die van de cel. Bezoekers kunnen meedoen aan een escaperoomspel en moeten in een tiental minuten uit een politiecel te ontsnappen. Er worden ook nog rondleidingen voorzien voor groot en klein en een jobbeurs.

Zondag 2 oktober kan je het Politiehuis en Politiemuseum in Brugge bezoeken. Naast de gebruikelijke rondleiding langs de recherche, dienst verkeer en personeelszaken voorziet de politie van Brugge allerlei andere activiteiten. Zo kan je foto’s en video’s bekijken en mag je zelf ook even voor de fotolens van de politie staan. Er worden spelletjes georganiseerd voor de jonge speurneuzen en de bezoekers krijgen ook de kans om met een escaperoomspel van een tiental minuten uit een van de politiecellen te proberen ontsnappen. Er zal ook een uitgebreide jobbeurs zijn, waar de beozekers informatie kunnen krijgen over alle functies van de Brugse politie.

Je moet niet op voorhand te registreren. Maar voor het escaperoomspel moet je wel ter plaatse inschrijven.