Ontdek de zomercollecties op de Catwalk in Poperinge op 23 maart

Op donderdag 23 maart staat de vijfde editie van Catwalk op het programma. De modezaken uit Poperinge staan te popelen om hun zomercollecties te laten zien aan het grote publiek. De festiviteiten hebben plaats in de Maeke Blyde, Doornstraat 43. Tickets zijn te koop vanaf donderdag 23 februari.

“Catwalk staat voor: fashion, food en party, en is hét mode-evenement van het jaar!”, klinkt het bij het organiserende ondernemen@Hoppeland. “Vanaf 18.45 uur openen de deuren met een feestelijke receptie, gevolgd om 19.30 uur door een walking dinner. Om 21 uur start de modeshow. Om 22.15 uur is er het dessertbuffet, en om 23 uur start de traditionele Afterparty. De deelnemende modezaken: Boetiek Arkiz, Belle a Mie, Juwelen Buseyne, Kiki Womens Wear, Nancy en Ko en Textiel Annabel. Tickets zijn te koop vanaf donderdag 23 februari om 12 uur via www.poperinge.be/mijn/evenementen (online via de webshop). Ook tijdens de openingsuren van de dienst Cultuur, Grote Markt 1, Poperinge (maandag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur).”

Het basistarief bedraagt 50 euro. Drank en eten zijn inbegrepen tot aan de afterparty, nadien is drank betalend.