Ontdek de rijke geschiedenis van taartenatelier Hortense in Reningelst tijdens ‘Hortense @Work’

Tijdens de week van de Korte Keten van 100% West-Vlaams organiseert Atelier Hortense op zondag 15 mei Hortense@Work. Je ontdekt het beste van Atelier Hortense en de nieuwe bedrijfsruimte met infografiek die het verhaal van Atelier Hortense chronologisch vertelt, wordt geopend.

Atelier Hortense is een ambachtelijk taartenatelier, eet- en koffiehuis langs de Pastroostraat in Reningelst. “We begeleiden op 15 mei de geïnteresseerden die een kijkje willen nemen achter de schermen. We zijn namelijk gelegen in de voormalige maalderij van mijn ouders en grootouders in Reningelst.”

“We vertellen graag het verhaal rond de opstart, de vlucht van de familie tijdens WO1 en de werking van de ambachtelijke maalderij. We openen ook onze nieuwe bedrijfsruimte met de nieuwe infografiek, die het verhaal chronologisch vertelt”, zegt Greet van Atelier Hortense.

Drie generaties

Camiel Six en Hortense, de grootouders van Greet, vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Frankrijk. Wanneer ze in 1919 terugkeren, is hun boerderij in Loker volledig vernield. Grootvader Camiel begint een maalderij in Reningelst waar hij lijnzaad en graan tot veevoeder maalt.

Vader Firmin zet de zaak verder tot 1980 wanneer Camiel ziek wordt. Het pand wordt erna als opslagruimte gebruikt. Het taartatelier van Greet wordt er in 2015 uit de grond gestampt. “Dat gebeurde toen nog in mijn eigen woning, een aangrenzend pand, net naast de maalderij. We zijn in 2019 met ons taartatelier naar de oude maalderij verhuisd, net naast onze woning.”

“We hebben de maalderij volledig verbouwd en een nieuwe bestemming gegeven. Als eerbetoon aan mijn grootouders kozen we de naam Atelier Hortense.” Hortense is de grootmoeder van Greet. Getrouwd met Camiel Six.

“De foto’s herinneren ons eraan hoe het vroeger was. Dat maakt ons koffie- en eethuis zo bijzonder. Je eet en drinkt tussen artisanale machines, in een industriële, maar toch heel warme en gemoedelijke omgeving.”

Gids

Het wordt een weekend genieten van het beste van Atelier Hortense. “Een gids neemt je mee op pad. We nemen een blik achter de schermen van de maalderij en het atelier. Hierbij vertelt hij het verhaal van oma Hortense, ontdekken we onze nieuwe infografiek over Hortense en haar familie en openen we onze groepsruimte…”

“Natuurlijk eindigen met een lekker taartje met koffie of thee. Een mooie gelegenheid om het échte verhaal achter het ontstaan en de werking van Atelier Hortense te ontdekken. Via de website van Atelier Hortense kan je al een beetje de sfeer opsnuiven van ons pand.”