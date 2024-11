“Ons doel? Iedereen tegen 2030 kraanwater doen drinken”: Aqualex uit Deerlijk wil de wereld veroveren met nieuwe COO Veerle Lozie

Vanaf 9 december wordt Veerle Lozie COO van het bedrijf Aqualex, gevestigd in de industriezone aan de Nijverheidslaan in Deerlijk. Vanuit haar nieuwe positie zal zij het sterk groeiende bedrijf, dat duurzaamheid als een van zijn kernwaarden heeft, naar het internationale toneel brengen. Een belangrijke missie is ook om de productie verder te lokaliseren.

Veerle Lozie heeft eerder haar strepen verdiend bij Melexis, een Belgisch bedrijf dat zich richt op micro-elektronische oplossingen. Ze werkte er 27 jaar, waarvan meer dan 10 jaar als wereldwijd verantwoordelijke voor Operations en IT. In 2014 ontving ze de Data News Award voor CIO van het Jaar. Lozie maakte al anderhalf jaar deel uit van de raad van advies van Aqualex. Binnenkort zet ze haar rol binnen het bedrijf voort als COO, met een focus op operations, klantenservice en R&D, en als belangrijkste doel internationale expansie.

Productie terug naar België

“De belangrijkste missie van Veerle Lozie is investeren in de lokale R&D-afdeling en de productie van Aqualex terug naar België halen”, aldus CEO Alexander Vanlerberghe. “Met nieuwe innovaties zoals de Aqualex Fino zetten we verder in op lokale productie. Dit is niet alleen sneller, maar ook duurzamer, zowel op het vlak van transport als jobcreatie.”

Hoewel de productie lokaal gebeurt, ligt de marktfocus op Europa. “We hebben grote internationale ambities”, zegt Vanlerberghe. “We willen kraanwater overal waar het drinkbaar is beschikbaar en populair maken.” Aqualex vindt haar kracht in gemeenschappelijke waarden, samengevat in het acroniem WATER: Work hard, Play hard, Aanpassingsvermogen, Toegankelijkheid, Enthousiasme en Ruimdenkendheid.

“De groei en duurzaamheid van dit Belgische bedrijf, met wortels hier en een blik op de wereld, spreken mij enorm aan”, voegt Veerle Lozie toe.

Een toekomst vol kraanwater

Aqualex wil dat iedereen in 2030 voor kraanwater kiest. Het merk wil kraanwater drinken aantrekkelijk maken met gebruiksvriendelijke systemen, sterke service en gefilterd water in verschillende temperaturen en bubbels. Voor de productie werkt Aqualex samen met maatwerkbedrijf WAAK, dat kansen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel verspreidt Aqualex deze filosofie in België, Frankrijk en Duitsland, met plannen voor verdere uitbreiding in Europa.

Innovatieve visie

Aqualex onderscheidt zich door hoogwaardige drinkwatersystemen en designkranen die gefilterd, gekoeld, bruisend of heet kraanwater bieden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke pijler. “Ons doel is minder plastic flessen en meer kwalitatief drinkwater via designkranen in eigen huis”, besluit Alexander Vanlerberghe.