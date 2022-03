Online marketingplatform uit Roeselare nu ook voor héél Vlaanderen

Wegens groot succes breiden Mathieu De Blauwe (36) en zijn vennoot Chris Nollet (46) hun online marketingplatform voor de West-Vlaamse ondernemer uit naar heel Vlaanderen. Hun virtualrealityconcept zet op die manier ook grote stappen.

Mathieu presenteert al twee jaar bij MENT TV en is samen met Chris de man achter West-Vlaanderen Onderneemt. Tijdens de eerste lockdown richtte hij een innovatief marketingplatform op. “We ondersteunen elke firma met een digitale publireportage en ontwikkelden een unieke technologie waarbij elk deelnemend bedrijf hoog scoort op Google. Hierdoor positioneren we de websites van onze klanten heel hoog, zonder dat ze er moeten op adverteren, wat enorm kostenbesparend is.”

“Zoiets is in digitale tijden heel belangrijk. Hun organische positionering wordt door onze inbreng zodanig versterkt dat ze steeds in de hoogste regionen van die zoekmachine terug te vinden zijn.”

“Daarnaast virtualiseren we hun showroom, winkels en het bedrijf op zich. Klanten of gasten kunnen via hun tablet, vaste computer of smartphone virtueel 360° rondwandelen in de zaak en daarenboven een videocall hebben met de winkelverantwoordelijke. Zelfs shoppen in de geïntegreerde webshop is tijdens die Virtual Tour perfect mogelijk. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Naamsverandering

“Opendeurdagen vinden op die manier heel het jaar door plaats. Je investeert als winkel of bedrijf niet enkel in reclame, maar ook in een marketing- en verkoopstool. Alles wordt op maat aangepast aan de klant. Met ons concept lukt het om lokale winkels boven grote ketens te plaatsen, zonder dat de uitbater zelf grote moeite moet doen.”

“We laten bewust geen multinationals toe omdat we de lokale ondernemer dezelfde kracht willen geven als zo’n groot bedrijf zonder dat hij hetzelfde budget of dezelfde mankracht nodig heeft.”

“De coronapandemie heeft de e-commerce een enorme boost gegeven. Net omdat iedereen plotseling digitaal gaat, is het niet evident om gevonden te worden. Steeds meer ondernemers van buiten de provinciegrens, regio Maldegem, Aalter of Gent klopten bij ons aan. Daarom breiden we ons concept uit naar heel Vlaanderen en verandert ook onze naam van ‘West-Vlaanderen Onderneemt’ naar ‘Vlaanderen Onderneemt’. We focussen bewust niet op het volledige Belgische grondgebied omdat ons platform ééntalig is en dat willen we voorlopig ook zo houden.”

