Online interieurplatform Sundae verbouwt tweede huis in Kortrijk: “Tover bel-etage om tot moderne gezinswoning met sixties touch”

Na een verbouwing in Roeselare gaat Eline Rousseau (43), oprichter van Sundae, het renovatieavontuur aan in de Schoorbakkestraat in de Blauwe Poortwijk. “Samen met onze bouw-, interieur- en exterieurpartners toveren we een bel-etage om tot een moderne gezinswoning met een sixties touch.”

Met de renovatie van een woning in Roeselare in 2020 ging Sundae van start. Het interieurplatform inspireert met verbouwverhalen haar online community over heel Vlaanderen. Van begin tot eind wordt het renovatieproces opgevolgd en doet het bedrijf eveneens beroep op lokale influencers om op een authentieke en toegankelijke manier de werken in beeld te brengen. Sundae slaat de handen ineen met diverse bouwspecialisten en interieurmerken die in ruil voor hun bijdrage rekenen op content creatie en zichtbaarheid via hun sociale mediakanalen zoals Instagram en Pinterest.

Jaren ‘60 in modern jasje

“Een succesformule die nu een vervolg krijgt in Kortrijk. Het concept van Sundae Huis 2.0 draait om het behoud van de jaren ‘60 charme van de bel-etage, in een modern jasje gestopt. Deze woning is iets groter dan het eerste Sundae Huis, met drie slaapkamers en een multifunctionele ruimte die extra mogelijkheden biedt”, licht Eline toe. “Daarmee richten we ons naar gezinnen en gaan we voor een eerder mature, evenwichtige interieurstijl met een betonnen vloer en donkere houtaccenten. We combineren de sfeer van vroeger met het comfort van vandaag.”

Het concept van Eline slaat aan want Tendens Wonen, het lifestyleprogramma van WTV, brengt de verbouwavonturen van Sundae in beeld in een reeks van elf afleveringen die dit jaar te zien zullen zijn. “We komen voor het eerst op televisie. De samenwerking met Tendens Wonen levert onze Friends (bouwpartners, red.) extra bereik op en vormt een mooie aanvulling op de online campagne”, besluit Eline.