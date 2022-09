Online drukkerij Drukland opent eerste Belgische winkel in Brugge

Drukland, de van origine Nederlandse online drukkerij, opent op vrijdag 16 september de eerste fysieke winkel in België aan het Astridpark in Brugge. In het pand huisde vroeger Flyer, de failliete online drukkerij die in mei door Drukland werd overgenomen.

De gloednieuwe winkel aan het Koningin Astridpark is de eerste Drukland Store in België. Vorig jaar rond deze periode opende wel al een klantendienst van Drukland op de Markt in Brugge, maar daar kregen ze steeds een Nederlandse stem te horen.

Grote ambities

Nu komt er dus ook een echte winkel, met adres Park 7, waar je allerlei drukwerken kan bekijken en bestellen. De winkel komt op de locatie waar tot voor kort Flyer gevestigd was, de drukkerij die eerder dit jaar failliet ging en door Drukland werd overgenomen.

Deze nieuwe shop zet de grote ambities van Drukland.be in België en in de Brugse regio extra in de verf. “Sinds we onze Belgische klantendienst in Brugge gevestigd hebben, is Drukland.be gegroeid als kool. Onze omzet ging meer dan een derde hoger en het aantal nieuwe klanten neemt met honderd per dag toe, mede dankzij de overname van Flyer. Maar onze ambities reiken verder: de omzet moet tegen 2024 verdubbelen van 7,5 naar 15 miljoen euro per jaar”, zegt Wouter Haan, CEO van Drukland.be.

Extra personeel

“We willen ook ons personeelsbestand verder uitbreiden. Door de opening van het pand aan het Koningin Astridpark kunnen we makkelijk en snel doorgroeien naar acht collega’s. Als we verder blijven uitbreiden, komen er in de toekomst ongetwijfeld nog extra mensen bij.”

Drukland.be is onderdeel van het Groningse bedrijf Simian, dat met Reclameland en Flyerzone nog twee merken in portefeuille heeft. De drukkerij is in 2008 opgericht door de Groningse ondernemer Wouter Haan (46).