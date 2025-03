O’Neill Beachclub heeft nieuwe sponsor en wordt ‘Beachclub Blankenberge by Protest’

O’Neill Beachclub heeft met het Nederlandse kledingmerk Protest een nieuwe sponsor, en dus verandert ook de naam. “We gaan voortaan als ‘Beachclub Blankenberge by Protest’ door het leven”, zegt uitbater Christoph Poignie.

Protest werd in ‘93 opgericht door een groepje snowboarders, maar is ondertussen ook al jaren een begrip in de surfwereld.

“In de afgelopen 31 jaar heeft het merk zich flink ontwikkeld van de sneeuw tot het water, tot de straat en sportswear. Iedereen kent het merk ook, en voor mij is het een beetje thuiskomen: ik ben in een vorig leven nog vertegenwoordiger geweest voor Snowforce, dat onder meer verdeler is van Protest”, vertelt Christoph Poignie.

Filosofie

Zijn vertrouwde partner O’Neill zette zelf na veertien jaar de samenwerking stop. “Dat zat er al een tijdje aan te komen”, zegt Poignie. “O’Neill wil van marketingstrategie veranderen, en gaat nu meer de richting van de streetwear op. Maar we zijn blij met de nieuwe deal met Protest. Het voelt een beetje als een nieuwe start, en de filosofie achter het merk past ook perfect bij de visie van onze beachclub om iedereen op het water te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking ook de verdere uitbouw van onze erkende surfschool ten goede zal komen”, klinkt het.

Het merk heeft volgens Poignie ook een iets jeugdiger uitstraling dan O’Neill. “Zelf willen wij na veertien jaar nog steeds een watersportclub zijn voor en door watersporters”, aldus Poignie.

De beachclub komt op zaterdag 22 maart uit de jaarlijkse winterslaap voor de achtste editie van de Grote Schelpenteldag. Daags nadien is er de Eneco Clean Beach Cup. “Vanaf het weekend erna zijn we dan weer alle dagen open”, besluit Poignie.

(WK)