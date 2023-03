Onderneming Koffie Kàn uit Wenduine valt in de prijzen op World Gin Awards met hun koffie-gins

De Wenduinse onderneming Koffie Kàn is niet enkel bezig met het maken van heerlijke milde koffies. Ze hebben ook lekkere gin, en die viel zonet tweemaal in de prijzen.

Koffie Kàn is al lang gekend als smaakspecialist op vlak van koffie. “Een paar jaar geleden brachten we ook een gin op de markt op basis van onze koffie, Roaster’s Gin. Een deel van de productie lieten we een jaar lang rijpen op een whiskyvat, dat is de Roaster’s Reserve”, licht Marjolein Vermeersch toe.

IJsblokjes

“We zijn er eigenlijk toevallig mee begonnen. Toen ik een paar jaar geleden geen ijsblokjes had voor mijn gin-tonic, gebruikte ik koffie-ijsblokjes. En dat smaakte heerlijk. Daaruit ontstond het idee om een koffie- gin te creëren. Net zoals bij de koffie, was het voor mij en Frederik niet voldoende om een middelmatige smaak op de markt te brengen. De koffie-gin moest er staan én gewoon echt lekker zijn”, vertelt Marjolein.

Subtiele koffiesmaak

In The Bruges Gin Society vonden ze de perfecte partner om dit te ontwikkelen. “Het resultaat is Roaster’s Gin, een fluwelige, citruszoete gin met een subtiele koffiesmaak. Roaster’s Reserve Gin is dezelfde gin, op vat gerijpt. Deze matured gin onderscheidt zich van vele anderen met een heerlijk aroma en delicate smaak van toffee en koffie, omarmd door zoete en zachte kruiden en afgewerkt met subtiele hints van citrus.”

World Gin Awards

Beide gins vielen nu in de prijzen op de World Gin Awards. Roaster’s Gin won zilver in België in de categorie Botanical, Roaster’s Reserve won zelfs goud in de categorie Matured Gin in België.