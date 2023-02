Onderneming Knuss uit Kortrijk uitgeroepen tot ‘Starter van het Jaar’

De Kortrijkse onderneming Knuss is donderdag uitgeroepen tot nationale ‘Starter van het Jaar’. Knuss ontwikkelt verwarmde kussens en zetels als milieuvriendelijker alternatief voor bijvoorbeeld gasverwarmers op terrassen van horecazaken. De titel wordt uitgereikt door ondernemersorganisatie Unizo. Eerder werd Knuss ook al uitgeroepen tot West-Vlaamse Starter van het Jaar.

Knuss werd eind 2021 opgericht door Guillaume Melis en Lowie Vanhoutte. Hun idee ontstond tijdens een schoolopdracht en na hun studies beslisten ze om het principe van warmtetechnologie in kussens, zetels en stoelen verder uit te werken. Intussen is de ‘Hot Dotty’, een draadloos verwarmde poef, klaar om gelanceerd te worden.

Horeca en meubelindustrie

De ondernemers mikken op de horeca en de meubelindustrie. Voor horecazaken kunnen de verwarmde zitjes een alternatief vormen voor gasverwarmers op de terrassen, omdat ze veel minder energie verbruiken. “Men kan op een terras zo tot 90 procent besparen op verwarming”, aldus Unizo. “Bij de stoelverwarming gaat er ook geen warmte verloren en er is weinig tot geen CO2-uitstoot”.

“Onze economie heeft doorlopend nood aan nieuw bloed, nieuwe starters met creatieve ideeën die er volop voor willen gaan en met hun toegevoegde waarde welvaart creëren”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. Met deze prijs zetten we jaarlijkse een inspirerend en aanstekelijke rolmodel op een podium.”

Knuss, dat gevestigd is op de start-upcampus Hangar K in Kortrijk, haalde het van vier andere provinciale finalisten: Bio Inx uit Oost-Vlaanderen (bio-inkten voor 3D-printing), de glas-in-loodramen van Hosanna in Antwerpen, ‘bierkapper’ Michel Malo uit Bilzen in Limburg, en Studio Green Jack (fotografie en foodstyling) voor Vlaams-Brabant en Brussel.

Het was de negende keer dat Unizo een ‘Starter van het Jaar’ kiest. Vorig jaar ging de titel naar Antwerpse bedrijfje Imby Pet Food, dat duurzame hondenvoeding produceert en verdeelt op basis van insecten en plantaardige eiwitten.