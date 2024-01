Ondernemersprijzen uitgereikt: maar liefst twee prijzen voor Kim’s Kitchen

Donderdagavond werden in Komen de jaarlijkse Ondernemersprijzen uitgereikt. De prijzen, een initiatief van handelaarsvereniging SIDEC, kunnen jaarlijks op heel wat belangstelling rekenen. Dit jaar kon een winnaar zelfs met twee prijzen huiswaarts trekken.

De prijzen, die vooral een erg symbolische waarde hebben, moeten ervoor zorgen dat de lokale handel en ambacht in verf worden gezet. 19 ondernemingen schreven zich in, in de hoop één van de zes erkenningen in de wacht te slepen. Voor vijf prijzen werd gerekend op het oordeel van een vakjury, de 6de prijs is er dan weer eentje waar iedereen voor kon stemmen.

Beste onderneming

De prijs voor beste ambacht ging dit jaar naar Biloba. Het duo landschapsarchitecten wist vooral met hun ecologische insteek de jury te overtuigen van hun kunnen. De titel van beste starter was dan weer voorbehouden voor I/O Computers. De ICT speciaalzaak opende eerder dit jaar de deuren, pal in het centrum en werd zo meteen ook de enige computerwinkel van de gemeente. De prijs voor ‘beste onderneming’ ging naar Meubles Style et Decor, een speciaalzaak uit het gehucht Le Bizet. De prijs van de Jury ging naar Gwenny Fit, een onderneming die mensen aanspoort gezonder te gaan leven.

Unieke prestatie

De uitreiking van 2024 was er meteen eentje voor de geschiedenisboeken. Voor het eerst sinds de start van de Ondernemersprijzen kreeg één onderneming twee verschillende titels. Kim’s Kitchen, het gloednieuwe restaurant van Kimberly Kyriakidis, kreeg niet alleen de trofee voor beste horecazaak. Het restaurant wist eveneens de stem van het publiek te verzilveren, met een waar recordaantal stemmen dat werd verzameld.

De plechtigheid werd voorafgegaan door de nieuwjaarswensen van burgemeester Alice Leeuwerck. Dit keer trok de organisatie naar de sporthal van Houthem en werd niet gekozen voor het cultureel centrum. Dat staat in de steigers en wordt volop verbouwd, waardoor de zaal onbruikbaar is.