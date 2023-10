Ondernemersfamilie De Waele runt drie zaken naast elkaar in één straat: “Niet zeveren, gewoon doen”

Schoonmaakzaak Cleaning Products, het fonduerestaurant MEAT @ DE LOFT en De Loft fitness worden alle drie uitgebaat door dezelfde familie: Guillaume De Waele (25), Anthony (28) en zijn vader Koen (57). Vrijdag opende Anthony zijn fonduerestaurant. Pater familias Koen zal wat meer van zijn pensioen genieten.

Alsof het een spelletje Monopoly is, runt de familie De Waele drie zaken in dezelfde straat én bovendien naast elkaar. Het gaat om de schoonmaakproducten-specialisatiezaak Cleaning Products, het fonduerestaurant MEAT@DE LOFT en De Loft fitness, langs de Rijksweg 90, van respectievelijk Guillaume De Waele (25), Anthony (28) en ‘pater familias’ Koen (57).

Koen is het hoofd van deze ondernemende familie: zijn verhaal startte met de overname van een videotheek, maar ging volledig van start toen hij in 1993 als jonge twintiger een winkel in het Wevelgemse overnam en zich ging specialiseren in schilderwerken. Vandaag de dag wordt die winkel nog steeds gerund door zijn ex-vrouw en zoon Anthony, die nu in het weekend ook de fonduezaak MEAT@De LOFT openhoudt. In zijn ondernemende calvarietocht stuitte Koen in 2007 op de meubelzaak Exclusivo, ook gelegen in de Rijksweg.

“We focussen ons allen op kwaliteit en persoonlijk advies” – Koen De Waele

In 2014 bouwde de pater familias de zaak om tot een fitness, waar hij zich tot op de dag van vandaag nog mee bezig houdt. De start van de fitness betekende ook de start van de bar die Anthony nu omtoverde tot een restaurant. In 2017 besloot Koen dan om ook het gebouw ernaast te runnen. Dat was het begin van de zaak Cleaning Products, waar zijn petekind Guillaume sinds juni de touwtjes in handen heeft. “Bij de drie zaken hanteren we dezelfde aanpak: we focussen ons op kwaliteitsproducten en persoonlijk advies voor de klanten”, legt Koen uit.

Vierde broer

Guillaume: “Koen is mijn nonkel, maar ook mijn peter. We hebben altijd een goede band gehad en eigenlijk ben ik altijd een beetje de ‘vierde broer’ van Anthony geweest (Koen heeft drie zonen in een nieuw samengesteld gezin, red.). Het ondernemerschap kreeg ik van thuis uit niet mee, maar mijn peter maakte mij er altijd warm voor. Het was al zo’n twee jaar dat ik twijfelde om de zaak over te nemen, maar ik durfde lang de stap niet te zetten. Ik kom uit de autosector en dat is wel een heel andere industrie.”

Koen vult aan: “Ik ben rechtuit. In mijn carrière ben ik altijd van het principe geweest dat je niet te veel moet zeveren, maar gewoon moet doen. Ik merkte dat Guillaume te overtuigen was, maar de beslissing viel maar niet. Elke keer dat we samen waren met de familie ging het erover en dan heb ik na verloop van tijd gezegd: “Het is goed. We praten er niet meer over.” Tot Guillaume, Anthony en ik begin dit jaar elkaar zagen en hij me vertelde dat hij Cleaning Products wou overnemen. Uiteraard was ik blij dat hij mee wou stappen in het verhaal.”

En laat het toeval net beslissen dat de drie net op dat moment fondue aan het eten waren. Anthony, de uitbater van het nieuwe fonduerestaurant, verklaart: “De De Waeles zijn echte vleeseters. Elk jaar met Kerst eten we fondue en genieten we van die momenten samen. We zijn ook echte familiemensen. Het is niet per se door de fonduetraditie dat ik hier fondue serveer, maar het heeft er ongetwijfeld wel mee te maken. Mijn restaurant is op vrijdag en zaterdag open vanaf 19 uur en ook op woensdag kan je hier over de middag fondue eten. Op de andere dagen ben ik nog bezig met de schilderwinkel van mijn moeder in Wevelgem. Ik wil niet stilzitten. Ook het uitgaan ben ik al eventjes verleerd.”

Met pensioen

Ondertussen blijft Koen de fitness openhouden en geeft hij advies aan zijn twee discipelen. Het devies is ‘Nonkel Koen met pensioen’, maar toch geeft hij toe nog bezig te zijn met zijn voormalige zaken: “Sedert mijn pensioen is er eigenlijk nog geen dag geweest dat ik niet gewerkt heb.” (lacht) “Kijk, de fitness houdt zichzelf open, maar ik geef wel nog advies aan Anthony en Guillaume. Guillaume belde me in het begin elke dag met vragen over Cleaning Products. Nu is dat nog maar drie keer per week.”

Guillaume geeft toe dat hij in het begin wel wat hulp kon gebruiken, maar begint nu de routine te vinden: “Ik ben heel blij dat ik de sprong heb durven wagen. Ik word gelukkig ook goed ondersteund door Koen. Ik heb altijd hard opgekeken naar mijn peter.” Koen geeft tenslotte aan dat het afscheid niet makkelijk is: “Ik heb mijn hele leven hard gewerkt voor mijn zaken. Mijn afscheid doet soms pijn, fysiek zelfs. Onlangs moest ik naar de dokter omdat ik zo’n pijn had aan mijn schouders. Dat is loslaten, hé.” De pater familias mag nu genieten en zal zijn vrije tijd proberen te vullen met reizen naar Spanje en zijn grote hobby: de autosport.